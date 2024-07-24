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Akkuyu NGS'de işçiler arasında gerginlik

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında çalışan işçiler arasında gerginlik yaşandı, olaya jandarma müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçilerin kaldığı kamp alanında akşam saatlerinde iki grup arasında gerginlik yaşandı. Özbek uyruklu oldukları ileri sürülen ve birbirlerini tartaklayan grubun tartışması büyüyünce bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gerginlik, kamp alanındaki diğer işçilerin ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle yatıştırılırken, çok sayıda işçi tartışmanın yaşandığı bölgeye toplandı.