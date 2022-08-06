Temizlerken eğleniyor, neşesiyle herkesi güldürüyor

Aksaray Belediyesinde temizlik işçisi olan Hamit Karakaya, mesaisinde hem temizliğini yapıyor, hem de kulağındaki kulaklıkla dinlediği müzik eşliğinde dans edip herkesi neşelendiriyor. Temizlik esnasında gördüğü düğüne de katılan Karakaya sahnede herkesin gözünü kamaştırırken, hemen ardından devam eden temizlik arabasına binip ayrılıyor.

Aksaray Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Hamit Karakaya davranışlarıyla herkesi neşelendiriyor. Temizlik görevini yaparken oynayıp dans eden Karakaya işini eğlenceli bir hale getirerek hem kendi hem de ekip arkadaşlarını neşelendirip eğlendiriyor. Karakaya'nın dans ederek çalıştığı esnada çekilen amatör görüntüleri sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de Karakaya'ya kulaklık hediye ederek çalışmasında başarılar diledi.

İşini severek yaptığını belirten temizlik görevlisi Hamit Karakaya, "İşimi severek, candan, gönülden yapıyorum. İşimi sevdiğim için milletin neşesini de yerine getirmek için, moral vermek için ve Aksaray'ımızı tanıtmak için yapıyorum. Çok güzel bir duygu, gururlanıyorum. Herkesin benimle gurur duymasından çok hoşlanıyorum. Allah herkesten razı olsun. Ekip arkadaşlarım da benimle birlikte neşeleniyor, benimle gurur duyuyor. Benimle birlikte neşelenmeye çalışıyor. En azından stresli olmuyoruz, bunalım olmuyor. Neşeli ve güle oynaya işimi tertemiz güzel bir şekilde yapıyoruz. Kimseden şikayet gelmeyecek şekilde işimizi yapıyoruz" dedi. - AKSARAY