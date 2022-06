Aksaraylı Çiftçi: "Geçen Sene Yirmi Hayvanım Vardı On Kaldı, Battık"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da tarım ve hayvancılık yapan Mehmet Başer, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e artan maliyetler nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı. Başer, "Geçen sene yirmi hayvanım vardı, on kaldı. Bir hanım bir ben beş tane oğlum var. Hepsi gitti, sadece torunlarım geldiği zaman onlara süt vermek için tutuyorum, battık" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk'le birlikte Aksaray'ın Yenikent kasabasında vatandaşları ziyaret etti, derdini dinledi. 64 yaşında hayvancılık ve tarımla uğraşan Mehmet Başer, artan maliyetlerden ve hayat pahalılığından yakındı. Başer, şöyle konuştu:

"BU İKTİDAR HER AY 3 ÇEYREK ALTINIMI ALIYOR"

"Süt parası daha evvelsi gün aldım. 2 bin 540 litrelik süt vermişim, 12 bin 186 lira tutmuş. 9 bin 600 lirası yeme gitmiş. 2 bin 300 lira para aldım. Onunla bitmiyor, iki ton saman yedirdim dört bin lira yok, yonca yediriyorum yok, baytar parası yok, su parası yok, emeğim yok. Battık. Geçen sene yirmi hayvanım vardı on kaldı. Bir hanım bir ben beş tane oğlum var. Hepsi gitti, sadece torunlarım geldiği zaman onlara süt vermek için tutuyorum, battık. Emekliyim, 2016 yılında emekli oldum. SGK'dan emekli oldum primim yetmediği için BAĞ-KUR'dan gün aldım, 963 lirayla emekli oldum. O günkü parayla beş çeyrek altın ediyordu. On iki defa zam aldım şu anki emekliliğim 2 bin 518 lira, yani iki çeyrek etmiyor. Bu iktidar benim her ay üç çeyreğimi alıyor, Suriyelilere yediriyor. Yedirmekle kalmıyor. Bu kasaba Aksaray'ın en büyük kasabası. Bizim en büyük sıkıntımız 5 bin 560 nüfusu var, bin 200 tane yabancı mülteci var bilinen. Hem yönetimimizi değiştiriyorlar, bak bu son seçimde AKP'yle kafa kafayaydık. Yönetimi değiştiriyor, ikincisi bu kasabada hiç hırsızlık olmazdı, uyuşturucu girdi. Geçen karakol komutanı dedi, 400 tane çocuğumuz uyuşturucu kullanıyormuş, 20-30 tanesi bağımlı olmuş, mahvettiler.

"BU, TÜRKİYE'NİN SON DEMOKRATİK SEÇİMİ"

Ben kırk sene Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdim. Son seçimde Millet İttifakı'na verdim. Bizim bundan sonra gidecek yerimiz kalmadı. Bu Türkiye'nin son demokratik seçimidir ne yapıp edip bu seçimi almak lazım. Siz neyle mücadele ettiğinizi bilmiyorsunuz, karşısındaki adam cennetten tapu veriyor. Anlıyor musun, buna karşı mücadele ediyorsunuz. Aksaray, Niğde, Konya, Karaman ve Nevşehir buraların suyu bitti. Ben askerden geldiğimde kuyu kazardım, hayvanlarımızı oradan sulardık. Şu anda 61 metrede su bitti, ekinim de yandı yoncam da yandı. Yukarı taraflarda 180-200 metreden su alıyorlar. 100 liralık mahsul alıyorsa 70 lirası enerjiye gidiyor. Şu ağaçları torunlarım geldiği zaman meyve koparsın diye şebeke suyuyla suluyorum. 1700 lira geçen belediyeye su ödedim. Sizin ilk önce yapmanız gereken su, ikincisi tarım. Su olmazsa zaten hiçbir şey bitmiyor."