Aksaraylı Vatandaş, Yüksek Fiyatlar Nedeniyle Kurbanlık Alamamaktan Dert Yandı: "Ancak Tavuk ve Horoz Keseriz"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık almak için pazarı gezen vatandaşlar, yüksek fiyatlardan; besiciler ise satış yapamamaktan şikayet etti. Aksaraylı Cuma İzgi, "Biz 5'e almayı istiyoruz, 30 lira diyorlar. Bütçemizi aşıyor kurban kesemeyeceğiz, ancak tavuk keseceğiz, horoz keseceğiz" dedi.

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır, Kurban pazarını ziyaret ederek kurban alan ve satan vatandaşlar ile sohbet etti, dertlerini dinledi. Hayvan pazarına kurbanlıklarını satmak için gelen Yusuf Darılmaz, şunları söyledi:

"Maliyetim çok yüksek, 10 bin lira zararına vereceğim ama yok alan yok, vatandaşta para yok. Yem fiyatlarının torbası 400 lira olmuş. Arpa 7 milyon lira biz nasıl yapacağız. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Satarsam Allah'ın izniyle dükkanı kapatacağım, bitti. Hayvancılık benim için ölmüştür, zarar zarar nereye kadar gerek yok, piyasa ortada gerek yok. Geçen sene normaldi. İyiydi geçen yıl benim 60 liraya aldığım yem şu an 400 lira, şu dana geçen sene 30 bin liraydı, para kazanıyorduk, yalan konuşmayalım şimdi. 60'ta zarar ediyorum, 50'ye vereceğim çıksın. Adam şu anda 20 bin liralık kurban arıyor, iyi olsun diyor. Ben vatandaşa hak veriyorum kesecek, parçalayacak durumu yok. Adam haklı yılda bir kere kurban kesiyor. Kurban etiyle kurbana kadar gitmeyi istiyor."

"GİRDİLER YÜKSEK HAYVAN FİYATI YÜKSEK"

Geçen yıl ile bu yılı kıyaslayan satıcı Yılmaz Öztürk, "Vatandaşa yüksek geliyor ama aslında yüksek değil, girdiler çok yüksek. Geçen seneki 80 liralık yem olmuş 350 lira. O farklar bizi etkiliyor, samanı mesela geçen yıl 80 liraya alıyorduk şimdi 2 bin 500 lira, onlar etkiliyor" dedi. Kahraman Çelen ise şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene bugünlerde bu malı bulamazdın, millet çok diyor vatandaş 4 bin liralık hayvan arıyor, çok diyor. Vatandaşa da bir şey diyemezsin, bir tarafa kendini alıyorsun bir tarafa adamı alıyorsun valla yapacak bir şey yok zararına da mal vermek istemiyorsun, ben gittim Nevşehir'den mal getirdim. Normal 10 bin liraya ufak inekler aldım geldim dedim 12'şere satarız dedim, 2'şer bin lira kazanırız dedim. İmkanı yok bir yıl bunu bekliyorum sonuç boş. Daha neyin ne olacağı da belli değil şu anda. Yemde böyle giderse 400 lira olur. Pazarda satılan kurbanlık et parasından aşağı gidiyor 85-88 lira dananın kesimi.

"HOROZ KESECEĞİZ"

Arife gününden bir gün önce pazara gelerek kurbanlık bakan Mustafa Bozkır, "Pahalı yani şu hayvanın edeceği o paralar değil. 23 bin lira istiyorlar 100, 150 kiloluk bir şey istiyoruz. Bütçemiz 15-16 bin lira. Geçen sene şuradakinden daha iriydi 9 bin liraya almıştık. Şu an da 20 binin üstünde o" dedi.

Cuma İzgi de alacak kurbanlığı bulamadığı için horoz keseceğini söyleyerek, "Biz 5'e almayı istiyoruz, 30 lira diyorlar. Bütçemizi aşıyor kurban kesemeyeceğiz, ancak tavuk keseceğiz, horoz keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık pazarlığında olan satıcı Yusuf Darılmaz, alıcı vatandaşın çok indirim istediğini belirterek, "Ben buraya gelmek için 8 bin lira nakliye parası ödedim, mazot parası ödedim. 2 aydır bakıyorum 5 milyar öyle verdim. Uğraştım, kaç lira diyeyim öyle değil mi abi. Mesela bak elimiz bir saattir böyle birbirine yapışık duruyor adamda para yok, 20 dedim ben" dedi. Müşterinin fiyatı 15 bin liraya çekmek istemesi üzerine isyan eden satıcı Darılmaz, "Abi kurban olayım hiç verme ya. Hiç ekmek yemem. 1 desen tamam 2 desen tamam 1'le 5 nerede başkanım, ben diyorum ki bunu sadece buraya getirdim 8 bin lira nakliye parası ödedim. 20 kilometre vallahi" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR HALA TOZ PEMBE GÖSTERİYOR"

İYİ Parti İl Başkanı Ömer Faruk Ağır ise şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan alan bir müşteri bulabilir miyiz diye baktık ama alıcı yok. Üreticisi burada, üretici satamıyor. Alıcı da yok. Adam diyor ki ben geçen yıl 60 hayvan getirdim, bayram arifesinde bitirdim. Ama bu sene getirdim 60 hayvan 4 tanesini sattım, 56 tanesi kaldı. Maalesef işte görüyorsunuz vatandaşın durumu burada. Evinden uzak hayvanı getirmiş, burada rezillik, kepazelik içinde. Maalesef ki vatandaşımızın, çiftçimizin çektiği sıkıntılar her şey ortada. Şu vaziyette çiftçi 'bizim kazanma şansımız yok' diyor. Gördüğünüz gibi hala iktidar toz pembe gösteriyor. Gelsinler, çiftçinin halini görsünler, üreticinin halini görsünler ve pazarı da gezsinler dar gelirli kurban alabiliyor mu?"