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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çalışan Gazetecileri Onurlandırdı - Son Dakika
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çalışan Gazetecileri Onurlandırdı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı. Başkan Yücel, programda yaptığı konuşmada, Alanya'da faaliyet gösteren tüm gazeteci arkadaşlarına teşekkür ederek günlerini kutladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çalışan Gazetecileri Onurlandırdı
08.01.2024 - 15:30,
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı. Programda konuşan Başkan Yücel, "Alanya'mız için, memleketimiz için, ülkemiz için çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için ülkemizde kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Programa; Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen ile Alanya'da faaliyet gösteren tüm medya kuruluşlarında çalışan basın mensupları katıldı.

"Tüm gazeteci arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum"

Programda basın mensuplarına seslenen Başkan Yücel, "10 yıllık Alanya Belediye Başkanlığı sürecinde her zaman bizlerle vatandaşlarımız arasında köprü olan, bizlerin her zaman yanında olan; Alanya'mız için, memleketimiz için, ülkemiz için bizimle olan tüm gazeteci arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Üretmek ayrıdır, onu insanların kullanımına sunmak ayrıdır. Siz her zaman üretenin yanında, çalışanın yanında olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar gününüzü kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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