Alanya'da 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı - Son Dakika
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Alanya'da 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı

Alanya\'da 15 Temmuz\'un 10. yılı anıldı
16.07.2026 09:16  Güncelleme: 09:24
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına yüzlerce vatandaş katıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına yüzlerce vatandaş katıldı. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve konuşmalar yapılırken, 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında Alanya Kaymakamlığı tarafından çeşitli anma programları gerçekleştirildi. Saat 20.00'de İskele Şelale Meydanı önünde bir araya gelen Alanya protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla düzenlenen 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Yürüyüşü' kapsamında Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Alanya Müftüsü Mehmet Seven tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

"Bu hainliği hiçbir zaman unutmayacağız"

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise konuşmasında hain darbe girişiminin unutulmayacağını vurgulayarak, "Yıllar çok çabuk geçiyor. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılını idrak ediyoruz. Acısı ve hainliğin boyutu o kadar büyük ki halen sinemizde, zihnimizde dün gibi yer ediyor. Devletimizin ve milletimizin imkanlarını yine bu milletin üzerine çeviren o hain zihniyeti hiçbir zaman unutmayacağız. O gün bu aziz millet dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hainlikle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.

"Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur"

Programda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 15 Temmuz'un millet iradesine yönelik büyük bir saldırı olduğunu belirterek, "15 Temmuz milletimizin demokratik hukuk düzenine ve milli iradesine yönelmiş büyük bir saldırıdır. Demokrasilerde iktidarlar seçimle gelir, seçimle gider. Milletin iradesinin üzerine hiçbir güç yoktur. Bu nedenle hangi gerekçeyle olursa olsun silah zoruyla yönetime el koymaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez" dedi.

"Türkiye sevgisini her zaman kalbimizde hissediyoruz"

Programa ailesiyle birlikte katılan Azerbaycan vatandaşı Mürvet Memedov ise duygularını, "Çok heyecanlandık, çok duygulandık. Biz yurt dışından geliyoruz ama Türkiye sevgisini her zaman kalbimizde hissediyoruz. Çocuklarımızı da vatan ve millet sevgisiyle büyütüyoruz. 'İrade milletindir' diyerek bugün burada bulunuyoruz. Bugün bizim için çok özel bir gün" sözleriyle dile getirdi.

Programına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, siyasi parti temsilcileri, polis ve jandarma teşkilatı mensupları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan program kapsamında saatler 00.13'ü gösterdiğinde Alanya genelindeki camilerden 15 Temmuz şehitleri anısına selalar okundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı - Son Dakika

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