Alanya'da Arı Kovanı Yetişmiyor - Son Dakika
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Alanya'da Arı Kovanı Yetişmiyor

Alanya\'da Arı Kovanı Yetişmiyor

Mustafa Aslan, Alanya'da arı kovanı siparişlerine yetişemiyor, Türkiye'nin dört yanına gönderiyor.

07.11.2024 23:14
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Türkiye'nin arı kovanları Alanya'dan

Arı kovanı siparişlerini yetiştiremiyor, gece gündüz çalışıyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde babadan kalma marangozluk mesleğini devam ettiren Mustafa Aslan, yaptığı arı kovanlarını Türkiye'nin bütün şehirlerine gönderiyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde baba mesleği olan marangozluk işini devam ettiren ve geçimini marangozluk, arı kovanı, çeyiz sandığı yaparak sağlayan Ahmet Aslan, şu sıralar arı kovanına yoğun mesai harcıyor. Babasından kalma marangozluk işini yeğeni ile birlikte yapan Aslan, yaptığı ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Ağaçtan ne olsa yaparız

Marangozluk işinin el emeği ile elde edildiğini aktaran Aslan, "1990 yılından beri bu işi yapıyorum, çeyiz sandığı arı kovanı, sandalye, tabure, masa vs. işler yapıyoruz. El emeği ile yapılan mesleğe devam ediyoruz. Arı kovanını Alanya içerisi Konya, Muğla, Ordu, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır en son o illere gönderdik. Bu şekilde devam etmekteyiz. Alanya'da rağbet yoğun zaten bizden başka yapan olmadığı için biz zaten zor yetişiyoruz. Bir tane elamanım var oda yeğenim, bizden sonra o devam edecek. Çeyiz sandığı da yapıyoruz el sanatları ile ilgileniyoruz. Ağaçtan ne olursa yaparız." ifadeleri kullandı.

Öte yandan senelerce marangoz ustasını tanıyan Nebi Çorba, Bu kovan yapımı tükenmeye yüz tutmuş bir meslektir, arılar bu kovanlarda balı daha sağlıklı yaşıyorlar katran kovasıdır. Alanya'mızın bu işi yapan tek ustası Mustafa Aslandır. 15 senedir arkadaş olduğunu aktaran Çorba, mevcut arı kovanım da var ve doğal bal üretiyorum, şeklinde konuştu.

Yeni arıcılık işine başladığını söyleyen Ersin Tekinoğlu, Allah'ın izni ile bugün itibariyle arıcılık kursuna başlıyorum. Buradaki tek amacım çocuklarıma sağlıklı bal yedirmek, tek derdim bu, sordum soruşturdum kim yapar diye Mustafa ustaya yönlendirdiler. dedi

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Arı Kovanı Yetişmiyor - Son Dakika

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