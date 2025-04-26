Alanya'da LPG Dolum Tesisi Kurulmasına Karşı Eylem - Son Dakika
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Alanya'da LPG Dolum Tesisi Kurulmasına Karşı Eylem

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Alanya'da Aytemiz firmasına ait LPG dolum ve depolama tesisine karşı mahalle sakinleri protesto düzenledi. Eyleme destek veren Belediye Başkanı Özçelik, tesisin yapılmaması için elinden geleni yapacağını açıkladı. Halk, tesisin doğa ve turizme tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

26.04.2025 19:20  Güncelleme: 19:28
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Alanya'da Aytemiz LPG dolum tesisine 'hayır' eylemi

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik:

"Kalan görev sürem içerisinde bu tesisin yapılamaması için elimden geleni yapacağım"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Aytemiz'e ait dolum tesisi kurulmasına karşı mahalle sakinleri eylem düzenledi.

Alanya'da Aytemiz firmasına ait LPG dolum ve depolama tesisine tepkiler büyüyor. Uğrak Mahallesi'nde depolama merkezi kurulması ve Yeşilöz Mahallesi sahiline ise depolama gemilerinin yanaşması mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. ÇED raporunun olumlu sonuçlanmasına itiraz eden mahalle sakinleri eylem yaptı. Depolama tesisinin kurulmasının Alanya turizmine olumsuz etki edileceğini söyleyen mahalleli, depolama sisteminin kaldırılması için gerekli başvuruların yapıldığını ve mahkeme sürecinin takipçileri olacaklarını ifade etti.

Eyleme destek vermek amacıyla alana gelen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "İnanıyorum ki açtığımız davanın karşılığında vicdanlı hakimler var. Burada her siyasi partiye oy vermiş insanlar var ama bu insanların vermiş olduğu oyların sonucunda Alanya'yı yediemin olarak 5 yılına bana emanet ettiler. Kalan süremin içerisinde bu tesisin yapılamaması için elimden ne geliyorsa hukuk içerisinde, resmiyet içerisinde elimden engelleyebilmek için içinde ne geliyorsa ben bunu müdahil olduğumuz davada elimden geleni yaparak hukuk içerisinde engellemek adına uğraşacağım ama en büyük umudum hala vicdanlı hakimlerin olduğuna inanıyorum. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyin. Bu mücadeleyi büyüterek devam ettirmemiz lazım. Bunun için Belediye başkanı olarak da elimden gelen ne varsa bugün de buradayım yarın da burada olacağım" dedi.

"Mahalleye tehdit"

Depolama tesisinin mahalle ve doğa açısından bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Yeşilöz Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldız, "Halkımızı yeterince bilgilendirmeden Alanya'mızda gizlenerek hayata geçirilen bu proje sadece mahallemiz ve Alanya'mız değil, Antalya Körfezi'ni kadar tehdit eder hale gelmiştir. Böylesi tesislerde bir sızıntı, kaçak, kaza yaşanması maalesef kaçınılmaz bir durumdur. Yeşilöz Mahallesi Alanya'nın en güzide, en bakir kıyılarına sahip bölgesidir. Bizim yetkililerden beklentimiz bölgemizin doğasını, tarımını, turizmini göz önünde bulundurarak hiçbir rahat odaklı gücün etkisine girmeden doğru bir imar planı ile mahallemizi Akdeniz'in en güzel turizm bölgesi haline getirmesidir. Tabii ki ülkemizin böyle bir tesise ihtiyacı vardır ancak bizim mahallemiz bu tesis için işaret edilecek en son nokta olmalıdır. Biz mevcut kapasite artışının bırakıp bu tesisin yaşam alanından uzaklaştırılıp başka bir sanayi bölgesini aktarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Yeşilöz Mahalle sakinlerinden Nuri Koçak, "Yeşilöz'de oturmayan, Aytemiz'in yerinde çalışan zamanında Yeşilözlü gibi gösterilen işçiler zamanında imza toplamışlar. Bu iş temelinden kanunsuz, inşallah bu kanunsuzluklar giderilir. Biz bu tesisin ilerleyen zamanlarda tamamen kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Depolama merkezi ve depolama gemilerinin denizde yaşayan canlılara zarar verdiğini belirten çevre gönüllüsü Güldane Şahin, "Doğamız biterse biz biteriz. Doğamız bizim hayat sigortamız" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da LPG Dolum Tesisi Kurulmasına Karşı Eylem - Son Dakika

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