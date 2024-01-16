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Alanya'da sağanak yağış sera ürünlerine hasar verdi - Son Dakika
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Alanya'da sağanak yağış sera ürünlerine hasar verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olurken, bazı seralardaki ürünler zarar gördü. Türkler ve Soğukpınar mahallelerinde yaklaşık 14 dönümlük alana zarar verdiği öğrenildi.

16.01.2024 - 18:41,  Güncelleme: 18:54
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Alanya'da sağanak yağış sera ürünlerine hasar verdi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olurken, bazı seralardaki ürünler zarar gördü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarıyla birlikte ilçede hızını artıran yağış bazı bölgelerde seralarda ve tarlalara zarar verdi. Türkler ve Soğukpınar mahallelerinde yaklaşık 14 dönümlük alana zarar verdiği öğrenildi.

Seralardaki ürünlerde sel nedeniyle tahribat oluşurken, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yağıştan etkilenen seraların sahiplerine geçmiş olsun diledi. Başkan Göktepe, üreticilerin yaralarını saracaklarını ifade ederek, "TARSİM sigortaları sel su baskınını karşılıyor. Mutlaka TARSİM sigortalarımızı yaptıralım. Hasar tespit çalışmaları sonrasında ziraat odası ve diğer paydaşlarımızı da dahil ederek üreticilerimizin yaralarını saracağız" diye konuştu.

Alanya\'da sağanak yağış sera ürünlerine hasar verdi
Kaynak: İHA
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