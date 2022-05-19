Alaplı-Akçakoca sahil şeridine 4 ölü yunus vurdu - Son Dakika
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Alaplı-Akçakoca sahil şeridine 4 ölü yunus vurdu

19.05.2022 20:00

Alaplı-Akçakoca sahil şeridine 4 ölü yunus vurdu Zonguldak'ın Alaplı ile Akçakoca arasındaki sahile çürümeye yüz tutmuş 4 ölü yunus dalgaların kıyıya atması saniye saniye görüntülendi.

Alaplı-Akçakoca sahil şeridine 4 ölü yunus vurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ile Akçakoca arasındaki sahile çürümeye yüz tutmuş 4 ölü yunus dalgaların kıyıya atması saniye saniye görüntülendi.

Karadeniz sahiline kıyısı bulunan Alaplı ile Akçakoca sahiline havaların ısınmasıyla birlikte gezintiye çıkan vatandaşlar, dalgaların sahile getirdiği ölü yunus fark etti. Farklı mesafeler arasındaki sahile vuran dört ölü yunusu kendi çabalarıyla kıyıya çıkarttı. Yunusların etrafa kötü koku yaydığını belirten vatandaşlar daha sonra yetkilileri bilgilendirdiler.

Vatandaşlar, yunusların telef olmasını Üzüntüyle karşılarken 1,5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen ölü yunusların ölüm sebebinin araştırma sonuçlarını beklediklerini ifade ettiler.

Alaplı-Akçakoca sahil şeridine 4 ölü yunus vurdu
Alaplı-Akçakoca sahil şeridine 4 ölü yunus vurdu
Alaplı-Akçakoca sahil şeridine 4 ölü yunus vurdu
Alaplı-Akçakoca sahil şeridine 4 ölü yunus vurdu

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Alaplı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alaplı-Akçakoca sahil şeridine 4 ölü yunus vurdu - Son Dakika


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