Alaplı’da Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı - Son Dakika
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Alaplı’da Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı

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Alaplı’da Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Alaplı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Osmanoğlu, Garnizon Komutan Vekili İkmal Üsteğmen Serdar Yıldız, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Alaplı Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Alaplı Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Çelenklerin sunulmasının ardından Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

Kaynak: İHA
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