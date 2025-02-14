Alaşehir\'de Sevgililer Günü Etkinlikleri

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla belediye tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu vatandaşlara karanfil dağıtırken, ilk çiçeği eşi Selen Öküzcüoğlu'na takdim etti.

Alaşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Fotoğraf Takı kuruldu. Etkinlikte vatandaşlar, sevgililer, evli çiftler hatıra fotoğrafı çektirdi. Alaşehir Belediyesi etkinlik kapsamında meydana ikram aracı yerleştirerek vatandaşlara çay ve içecek ikramında bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, vatandaşlara gününün anlamına özel karanfil dağıtırken, ilk çiçeği eşi Selen Öküzcüoğlu'na takdim etti. Alaşehir Belediyesi kendi fidanlık serasında yetiştirdiği yaklaşık bin adet saksı çiçeğini de günün anısına vatandaşlara dağıttı.

Etkinliklere katılan Alaşehir Belediye Başkanı Selen Öküzcüoğlu, "Bu gün Sevgililer Günü birlikte yaşamanın en temel unsuru karşılıklı sevgi. Birbirinizi sınırsızca sevin. Saygı, sevgi ve hoşgörü olduktan sonra birliktelik oluyor. İnşallah dünyayı sevgi kurtaracak. Sevgiyle kalın" dedi. - MANİSA