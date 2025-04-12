Ali Erbaş: İslam Ümmeti Ortak Tavır Almalı - Son Dakika
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Yerel

Ali Erbaş: İslam Ümmeti Ortak Tavır Almalı

Diyanet Başkamı Erbaş, Filistin'in kurtulması için İslam ümmetinin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

12.04.2025 15:17
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İstanbul'da " Gazze'nin Minarelerinden Yükselen Çağrı" Birinci Türkiye Alimler Konferansı'na konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Filistin'in işgalden kurtulması ancak İslam ümmetinin ortak tavır almasıyla, somut ve kararlı adımlar atmasıyla mümkündür. İslam coğrafyası olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da "Gazze'nin Minarelerinden Yükselen Çağrı" Birinci Türkiye Alimler Konferansı'nın açılış programına katıldı. Bayrampaşa'da bulunan bir otelde düzenlenen programa Erbaş'ın yanı sıra Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kudüs ve Filistin Komitesi Başkanı Mervan Ebu Ras, protokol ve çok sayıda izleyici katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda konuşmalar yapıldı, salonda tekbir getirildi.

"Filistin'in işgalden kurtulması, ancak İslam ümmetinin ortak tavır almasıyla, somut ve kararlı adımlar atmasıyla mümkündür"

Gazze ve Kudüs'ün müminler için bir iman ve izzet meselesi olduğunu söyleyen Erbaş, "Gazze'de yaşananlar, yıllarca göz yumulan zalim bir terör devletinin insanlık için nasıl bir musibete dönüştüğünü gösteriyor. Kendilerini seçilmiş gören sapkın bir güruh, kendilerine vaat edildiğini zannettikleri topraklarda cennet hayali kurarak ahlaksızca cinayetler işlemektedir. Filistin'in işgalden kurtulması, ancak İslam ümmetinin ortak tavır almasıyla, somut ve kararlı adımlar atmasıyla mümkündür. Müslümanlar bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmak zorundadır. İslam coğrafyası olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur" dedi.

"Filistin'de masum insanlar, kadınlar, çocuklar öldürülürken sesiniz niye çıkmıyor"

Vicdanın ırkı, rengi ve coğrafyası olmadığını belirten Erbaş, "Gözlerinizi gerçeklere kapatmayın, yaşananları görmemek için kendinizi karanlığa mahkum etmeyin. Filistin'de masum insanlar, kadınlar, çocuklar öldürülürken sesiniz niye çıkmıyor? Buradan zalimlere, çocuk katillerine, işgalcilere sesleniyorum. Bugün arkasına saklandığınız güç odaklarından aldığınız cesaretle uzak görseniz de bir gün mutlaka hesap vereceksiniz. Dünyanın en vahşi ve ahlaksız saldırıları karşısında büyük bir direniş gösteren kardeşlerim. Sizler sarsılmaz imanınızla dünyanın en özgür insanlarısınız. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın lütfu keremiyle zafer inananlarındır ve zafer elbette yakındır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Erbaş: İslam Ümmeti Ortak Tavır Almalı - Son Dakika

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