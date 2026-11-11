Aliağa\'daki patlamada ölen makine mühendisi Özçelik, Menemen\'de toprağa verildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik için Menemen ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, siyasi partilerin il başkanları ve yakınları katıldı. Anne Gülden Özçelik ve kardeşi Şevval Özçelik, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Nihat Özçelik ise oğlunun tabutu başında bekledi.

Genç mühendisin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'na defnedildi.