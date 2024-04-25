Milli Savunma Bakanlığı: Eurofighter konusu iyi bir başlangıç olabilir - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Eurofighter konusu iyi bir başlangıç olabilir

Milli Savunma Bakanlığı: Eurofighter konusu iyi bir başlangıç olabilir

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve savunma sanayiinde Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar hakkında, "Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

25.04.2024 12:58
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve savunma sanayiinde Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar hakkında, "Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti çerçevesinde terörle mücadeleye ilişkin sorular üzerine, "Sayın Bakanımızın da refakat ettiği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkileri geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Görüşmelerde başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edilmiştir. Bu adımlara yönelik diğer anlaşmalarla birlikte terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında işbirliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar aktedilmiştir. Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek 'Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir. Irak'a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler" ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve savunma sanayiindeki kısıtlamalar

Bakanlık kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ankara'yı ziyaretinde Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorulara ise şu yanıtı verdi:

"Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak, örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz."

Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Bakanlık kaynakları, Atina'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın detaylarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Toplantı 22 Nisan 2024 tarihinde Atina'da samimi bir ortamda icra edilmiştir. Toplantıda daha önce mutabık kalınan ve 2024 yılı boyunca icra edilecek karşılıklı faaliyetler gözden geçirilmiş, 2025 yılı Uygulama Planı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 2025 yılında 9'u Yunanistan'da ve 9'u Türkiye'de olmak üzere icra edilecek taslak faaliyetler görüşülmüştür. Bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır. Diğer taraftan daha önce mutabık kalınan 2024 yılı Uygulama Planı kapsamında Milli Savunma Üniversitesi'nden bir heyetimiz, haziran ayında Yunan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret edecektir."

Arnavutluk'ta icra edilecek Neptune Strike Tatbikatı

Bakanlık kaynakları, Arnavutluk'ta icra edilecek olan Neptune Strike Tatbikatı'na katılacak Anadolu Görev Grubu'na ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında NATO'nun artırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında Arnavutluk'ta icra edilecek Neptune Strike Tatbikatı'nın 26-30 Nisan arasındaki bölümüne TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacaktır. Anadolu Görev Grubu'nda TCG Anadolu, TCG Salihreis, TCG Büyükada, 2 AH-1W taarruz helikopteri, 2 SH-70 genel maksat helikopteri, 1 Bölük Çıkarma Timi, 4 mekanize çıkarma aracı, 8 zırhlı amfibi hücum aracı, çeşitli zırhlı araçlardan oluşan amfibi unsurlar ve 150 personel ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 3 adet AS-532 Cougar genel maksat helikopteri yer alacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanlığı: Eurofighter konusu iyi bir başlangıç olabilir - Son Dakika

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