Almanya'dan Bisikletle 8 Günde Fethiye'ye - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Almanya'dan Bisikletle 8 Günde Fethiye'ye

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Ender Kurtoğlu, bisikletiyle 3 bin 500 kilometre pedal çevirerek 8 günde Muğla'nın Fethiye ilçesine ulaştı. Kurtoğlu, Türkiye'deki bisiklet yollarına daha fazla önem verilmesini istedi.

31.07.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Ender Kurtoğlu, 3 bin 500 kilometre pedal çevirerek bisiklet ile 8 günde Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Aslen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden olan Kurtoğlu, ailesini Fethiye Ölüdeniz'e tatile gönderirken kendisi de Hamburg'dan bisiklet ile Fethiye'ye yola çıktı. 8 günde Fethiye Ölüdeniz'e ulaşan Ender Kurtoğlu'nu konaklayacağı otelin sahiplerinden turizmci Okan Uysal ile otel personeli karşıladı. Uysal; 8 gündür gece gündüz bisiklet ile 3 bin 500 kilometre pedal çeviren Ender Kurtoğlu'nu çiçekler ile karşılarken, otel personeli de alkış tuttu.

Gurbetçi Ender Kurtoğlu, yollarda kazalara karşı oldukça dikkatli davranmak zorunda kaldığını belirterek; Türkiye'de yerel yönetimlerin bisiklet yollarına daha fazla önem vermesini istedi.

"Ölüdeniz son rotam ama her son bir başlangıç"

Ender Kurtoğlu, "Kahramanmaraş-Elbistanlı'yım. Hamburg'da yaşıyorum. Hamburg'dan Viyana üzeri 8 günde Türkiye'ye giriş yaptım. İstanbul'dan Bandırma, Bandırma'dan da buraya doğru geldim. Şu ana kadar 3 bin 500 kilometreyi geçti. Ölüdeniz son rotam ama her son bir başlangıçtır, bundan sonrası kısmet artık. Aslında hanım izin verse dünya turuna çıkmak isterim' 'dedi.

"Bisiklet yolları daha özenli olmalı"

Kurtoğlu; "Türkiye çok güzel ve iyi bir ülke. Fakat bisiklet yollarının daha düzgün ve düzenli olması gerekiyor. Bisikletçilerin de dikkat etmesi gerekiyor. Gelirken arabadaki şoförleri bile düşündüm, yorulmadım ama zihinsel olarak yoruldum. Acaba bu araba beni görecek mi, bakacak mı diye daha dikkatli gelmeye çalıştım. Türkiye'nin yol ve durumunu düşünerek daha dikkatli şekilde sağ salim geldim. İlk uzun rotam buydu" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Fethiye, Almanya, Muğla, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya'dan Bisikletle 8 Günde Fethiye'ye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:45:02. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan Bisikletle 8 Günde Fethiye'ye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement