SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş, Kemalpaşa\'da AKP\'yi durduracaklarını söyledi

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş, Artvin Kemalpaşa'da; "AKP burada durdurulacaksa ki durdurulmalı, AKP çürümenin partisidir ve gerçek anlamda çürüyen bir Türkiye var. Gittikçe karanlığa mahküm bırakan ve şeriatı meşru göstermeye çalışan bir Cumhurbaşkanı var. Biz hiçbir zaman Kemalpaşayı AKP'ye teslim etmedik, etmeyeceğiz. AKP'yi durduracak olan devrimcilerin, solun, sosyalistlerin mücadelesidir. Biz birlikte yönetmeyi öneriyoruz" dedi.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş, partisinin Kemalpaşa Adayı Harun Vayiç'in seçim borusunun açılışına katıldı.

"YENİ BİR YOL VE YÖNTEM ANLAYIŞIYLA GELDİK"

Sol Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Şimşek, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizler örnek bir kent örnek bir Kemalpaşa yaratacağız. Bunun için bütün Kemalpaşa halkının katılımı sağladığı, öznesi olduğu bir çalışma yürüteceğiz. Alışılmış siyaset tarzının dışında halkın özne olduğu, birlikte karar aldığı, herkesin eşit temsiliyet hakkına sahip olduğu bir Kemalpaşa özlemi duyduğumuz için aday olduk. Unutmayın ki; 'Kendimiz için hiçbir şey, Kemalpaşa için her şey' diyenlerin yolundan yürüyoruz" dedi.

Sol Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç, "Biz bu kentin bu sokakların alnı ak çocuklarıyız. Biz bu kent, halkla beraber halk için bir yönetim anlayışıyla geldik. Kadınlarımızla, esnafımızla köylülerimizle ve bu kentte kurmuş olduğumuz Meclis'lerle Kemalpaşa belediyesi için yeni bir yol ve yöntem anlayışıyla geldik. Sadece, sadece hepinizden bir isteğim var hayal kurmaktan kesinlikle vazgeçmiyoruz ve hayal olmadan gerçek olmaz yolumuz ve solumuz açık olsun hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"BİZİM İDDİAMIZ KEMALPAŞAYI ÖRNEK BİR KENT HALİNE GETİRMEKTİR"

Alper Taş şunları söyledi:

"Kemalpaşa hak ettiği yerde değil maalesef sahipsiz, maalesef yorgun düşmüş ya maalesef bitkin düşmüş, maalesef neşesini ve ruhunu kimliğini kaybetmiş ve bitap düşmüş. Kemalpaşa'ya bir el uzatmak lazım ve Kemalpaşa'da yeni bir başlangıç yapmak lazım. Kemalpaşa'ya hep beraber dokunmak lazım ve Kemalpaşa'yı hak ettiği yere taşımak lazım. O yüzden arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda şunun altını çiziyoruz; Kemalpaşa sınırda bu kadar güzel kent ise bizim iddiamız Kemalpaşa'yı bütün Türkiye'de örnek bir kent haline getirmektir. Kemalpaşa örnek olacak ve örnek olmak zorunda bütün Türkiye'de konuşulacak bir ilçe olacak. Herkesin söz ettiği ve herkesin gitmek istediği bir kent olacak ve her yönüyle örnek olmalı. Demokrasisi ve yerel yönetim anlayışıyla örnek olmalı. Ben değil biz diyen bir yerel yönetim anlayışıyla örnek olmalı. Biz, halkı nasıl yönetir değil, halk nasıl yönetir anlayışıyla örnek olmalı. Bir meclisler demokrasisi inşa etmeliyiz Kemalpaşa'da. Kadınların daha fazla söz sahibi olduğu kadın meclisleriyle, çocuklarımızın neşe içerisinde dolaştığı bir Kemalpaşa için ve çocuk meclisleriyle ve gençlerimizin oluşturduğu meclislerle, yaşlılarımızın oluşturduğu meclislerle ve emeklilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı bir Kemalpaşa için emekliler meclisleriyle bir meclis demokrasisi inşa etmek istiyoruz. Kemalpaşa'da meclisler üzerinden yürüyen bir yerel yönetim anlayışı oluşturmak istiyoruz. Bu demokrasinin ülke genelinde konuşulduğu bir kent yaratmak istiyoruz ve iddiamız budur.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN KEMALPAŞAYI AKP'YE TESLİM ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"

Bakın AKP gelişiyor ve niye gelişiyor biliyor musunuz; CHP' nin yerel yönetim anlayışı yanlış olduğu için gelişiyor ve alternatif olmadığı için gelişiyor. AKP burada durdurulacaksa ki durdurulmalı, AKP çürümenin partisidir ve gerçek anlamda çürüyen bir Türkiye var. Gittikçe karanlığa mahküm bırakan ve şeriatı meşru göstermeye çalışan bir Cumhurbaşkanı var. Biz hiçbir zaman Kemalpaşayı AKP'ye teslim etmedik, etmeyeceğiz. AKP'yi durduracak olan devrimcilerin, solun, sosyalistlerin mücadelesidir. Biz birlikte yönetmeyi öneriyoruz. Hep beraber meci ve imece kültürüyle ve bize lazım olan bu ve bu yabancılaşmayı kaldıracağız. Laik demokratik bir Türkiye için el ele ve gönül gönüle vereceğiz. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın biz bir fikrimiz ve rüyamız var biz onun için çaba gösteriyoruz ve onun için emek veriyoruz. Evet devrimciler bu ülkenin topraklarında hiçbir zaman kendileri için bir şey istemediler ve her şeyi halkımız için istediler. 'Kendimiz için hiçbir şey halkımız için her şey' dediler ve adlarını burada saymaya gerek yok. Hepsi halk sevgisiyle toprağa düştüler ve işte biz o devrimcilerin çocuklarıyız ve yol arkadaşlarıyız. Ne olur Kemalpaşalılar o arkadaşların adına ve onların bayrağını burada dimdik tutmaya çabalayanlara neden ortak olmayasınız. Niye onlara bir değer vermeyesiniz ve niye onlarla birlikte Kemalpaşa'yı örnek bir kent olmayasınız. Bizim fikrimiz ve rüyamız var. bizim fikrimiz Nazım Hikmet'in şiirinde söylediği gibi, tasavvur ettiği gibi bir fikir ve bir rüya. Hep bir ağızdan türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek ağı/ Demiri oya gibi işleyip hep beraber sürebilmek toprağı/ Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek/ Yarin yanağından gayrı her yerde her şeyde hep beraber diyebilmek."