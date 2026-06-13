Alperen Kimlik Kriziyle Sınava Yetişti

Aydın'da LGS'ye giren 8'inci sınıf öğrencisi Alperen Oğuz, sınav merkezine geldiğinde kimliğini unuttuğunu fark edince polis ekipleri ve vatandaşlar seferber olurken, motorize trafik polisinin desteğiyle geçici kimlik çıkartılan öğrenci sınava saniyeler kala yetişti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında maratonunda ter dökerken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi. Salon görevlilerinin gözetiminde yapılacak olan LGS sınavı saat 09.30 ve 11.30 olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilirken, öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne sınav için Umurlu Mahallesi'nden gelen öğrencilerden Alperen Oğuz'u, babası okula bırakarak ikiz kardeşini başka bir sınav merkezine yetiştirmek için bölgeden ayrıldı. Sınav giriş kontrolleri sırasında kimliğinin yanında olmadığını fark eden Oğuz, kimliğini düşürdüğünü zannetti. Genç için veliler de seferber olurken, okul bahçesinde kimlik arayışı başladı. Kimliğin bulunamaması ve ailesine ulaşılamamasının ardından polis ekipleri, öğrencinin kimliği düşürmüş olabileceği ihtimali üzerine olay yerindeki polis ekipleri harekete geçti. Kritik dakikalarda motorize trafik polisi, Alperen'i motosiklete bindirerek nüfus müdürlüğüne götürdü.

Kısa sürede geçici kimlik belgesi çıkarılan öğrenci, yeniden sınav merkezine getirildi. Okul kapısına sınava saniyeler kala ulaşan Alperen, koşarak sınav merkezine girdi. Öğrencinin sınava yetiştiğini gören veliler de derin bir nefes alırken, öğrenciyi sınava yetiştiren motorize trafik polisi ise çevrede bulunanlar tarafından alkışlandı.

"Hepsi bizim evladımız"

Kimliğini kaybeden Alperen'in sınava yetişmesi için seferber olan velilerden Cengiz Kızılcan; "Biz çocuğumuzun kimliğini düşürdüğünü öğrendik. Tüm veliler olarak her yere baktık. Bulamadık. Herhalde arabada düşürdü diye düşündük. Nüfus geldi aklıma. Komşum nüfusta çalıştığı için ondan yardım istedim. Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık olduğunu öğrendim. Allah razı olsun. Hemen polisimizin arkasına çocuğu bindirdik ve müdürlüğe gitti. Oradaki memurdan da Allah razı olsun. O da halleti işini. Geldi yetişti. Alkışlarla soktuk sınava. İnşallah güzel bir sonuç olur. Hepsi bizim evladımız" dedi.

Manzara değişmedi

Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı veliler ise öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı.

Kızını sınava getiren velilerden Ahmet Sönmez, dışarıda da kendilerinin ter döktüğünü ifade ederek "Bugün kızımızın sınavı için buradayız. Aydın küçük yer ama biz yine de burada beklemeyi yeğliyoruz. Herhangi bir aksilik olur diye. Çocuklarımız içerde biz de dışarıda ter döküyoruz. Belki biz daha fazla ter döküyoruz. En nihayetinde sonuna geldik. Bugün son gün. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah çok iyi yerlerde olacak hepsi" dedi.

"Geç kalma korkusundan erken geldik"

Geç kalma korkusundan erken saatte sınav yerine geldiklerini ifade eden Dilek Tanlı; "Çok heyecanlıyız. İnşallah hayırlısı olur. Emeklerinin karşılığını alsınlar. Sabah 8.30 civarında geldik. Erken geldik bekledik. Geç kalma korkusundan. Her şeyimizi hazırladık. Geldik burada bekledik. Biz de ter döküyoruz. Biz onlardan daha fazla döküyoruz gibi" dedi.

Heyecanla beklediklerini söyleyen velilerden Seyfi Öz ise "Evladımızı alıp geldik. Heyecanla bekliyoruz. Biz de onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Rabbim tüm evlatlarımızın bahtını açık etsin. Bu sabah erken geldik. Hatta geceden bile yatamadık desem yeri var. Çünkü dönüm noktası bu. 4 yıl verdikleri emeğin karşılığını alacaklar. Çocuğumuzla beraber aynı heyecanı paylaşmak için buradayız" dedi. - AYDIN