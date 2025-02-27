Altıeylül Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Ödül Aldı - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Ödül Aldı

Altıeylül Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası\'nda Ödül Aldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda ödül kazanarak, katılımcı demokrasi ve sosyal adalet ilkelerini benimsemedeki başarılı çalışmalarını tescilledi. Başkan Hakan Şehirli, Strazburg'da düzenlenen etkinlikte, Altıeylül Belediyesi'ni temsil etti.

27.02.2025 13:48  Güncelleme: 13:51
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, Avrupa'nın önde gelen yerel yönetimlerinden biri olarak, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda ödül kazandı. Başkan Hakan Şehirli, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen etkinlikte, Altıeylül Belediyesi'ni temsil etti.

Altıeylül Belediyesi, Avrupa genelinde demokrasi, katılım ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik etkinliklere katılım gösteren 20 belediye arasında yer aldı. Bu ödül, Altıeylül'ün demokratik katılımı teşvik etme ve sosyal adalet ile eşit yurttaşlık ilkelerini benimseme konusundaki başarılı çalışmalarının bir yansıması olarak kabul ediliyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'den ödül alan diğer belediyeler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da bulunuyordu.

Başkan Hakan Şehirli, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Altıeylül Belediyesi'nin katılımcı demokrasi, sosyal adalet ve eşit yurttaşlık ilkelerine dayalı çalışmalarına dikkat çekti. "Altıeylül, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından bu değerli unvana layık görüldü. Bu unvan, Altıeylül'ün Avrupa'da AB hibeleri konusunda daha fazla fırsat elde etmesine zemin hazırlayacak" diyerek, ilçenin gelecekteki başarılarına olan inancını ifade etti.

Başkan Şehirli, "Altıeylül, Balıkesir'in parlayan yıldızı olacak" diyerek, ilçenin sadece yerel değil, uluslararası alanda da söz sahibi olacağına olan güvenini vurguladı.

Ödül töreninde, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye ödülünü, Avrupa Birliği Konseyi Kongresi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Genel Sekreteri Mathieu Mori takdim etti. Başkan Şehirli, ödülünü gururla alırken, yanında eşi Hüveyla Şehirli ve Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı da bulunuyordu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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