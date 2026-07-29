Altıeylül’ de sosyal belediyecilik rakamlara yansıdı - Son Dakika
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Altıeylül’ de sosyal belediyecilik rakamlara yansıdı

Altıeylül’ de sosyal belediyecilik rakamlara yansıdı
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Altıeylül Belediyesi, ALGEM aracılığıyla yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarıyla gıdadan giyime, sıcak yemekten medikal desteğe, eğitim yardımlarından kadın girişimciliğine kadar birçok alanda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi, ALGEM aracılığıyla yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarıyla gıdadan giyime, sıcak yemekten medikal desteğe, eğitim yardımlarından kadın girişimciliğine kadar birçok alanda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Altıeylül'de binlerce aile ve vatandaş Altıeylül Belediyesi'nin sosyal destek hizmetlerinden yararlandı

Altıeylül Belediyesi, 2026 yılı içerisinde sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini artırarak sürdürdü. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ALGEM tarafından hazırlanan 2026 yılı istatistik verilerine göre, yıl içerisinde toplam 6 bin 479 başvuru değerlendirilirken, 4 bin 744 yardım onaylandı. Vatandaşlara ulaştırılan sosyal desteklerin toplam maddi karşılığı ise 28 milyon 716 bin 851 lira 60 kuruş olarak kayıtlara geçti. Altıeylül Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarında en büyük payı gıda yardımları oluşturdu. Verilere göre, 3 bin 16 aileye gıda yardımı ulaştırılırken, toplam 14 bin 906 yükleme gerçekleştirildi. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileler için 20 milyon 603 bin liralık destek sağlandı. Gıda yardımlarına ilişkin toplam 3 bin 779 başvuru değerlendirmeye alındı.

Giyim, Nakit ve diğer sosyal destekler devam ediyor

Altıeylül Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bin 197 aileye giyim yardımı yapılırken, 2 bin 638 kişi bu hizmetten yararlandı. Giyim yardımları için 2 milyon 638 bin liralık kaynak kullanıldı. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik 42 aileye toplam 761 bin 400 lira nakdi yardım sağlanırken, çölyak hastası vatandaşlara yönelik özel gıda desteği kapsamında da yardım gerçekleştirildi. İlk kez evlenecek gençlere yönelik destek programı kapsamında ise bir aileye 10 bin lira katkı sunuldu. Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde yıl boyunca 113 aileye toplam 2 bin 324 öğün sıcak yemek ulaştırıldı. Ramazan ayında ise dayanışma çalışmaları daha da genişletildi. Belediye tarafından 315 aileye toplam 13 bin 717 öğün iftar yemeği verilirken, bu hizmet için 4 milyon 647 bin 319 lira 60 kuruşluk kaynak ayrıldı.

Altıeylül'ün destekleriyle dayanışma güçlendi

İhtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarda 30 kişiye medikal yardım, 18 kişiye tadilat desteği, 4 kişiye muhtaç asker ailesi yardımı sağlandı. Eğitime destek kapsamında ailelere kırtasiye seti ulaştırılırken, toplam 135 bin liralık kırtasiye dağıtımı gerçekleştirildi. Kömür yardımı kapsamında ise 167 aileye toplam 83 bin 500 kilogram kömür desteği verildi.

Kadın girişimcilere Mikrokredi desteği

Altıeylül Belediyesi'nin kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen projeleri de devam etti. 2026 yılı içerisinde 89 kadın mikrogirişimciye destek sağlanırken, 2022 yılından bu yana mikrokredi kapsamında 425 kadına toplam 8 milyon 350 bin lira kaynak aktarıldı. Ayrıca proje kapsamında ilçede ikamet eden 3 vatandaşa gerekli şifre tanımlamaları yapıldı. Altıeylül Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal projeler arasında yer alan Bebek Emzirme ve Bakım Kabini de vatandaşlardan ilgi gördü. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Çardaklı mevkisinde bulunan kabinin yalnızca ilçe sakinleri tarafından değil, şehir dışından Balıkesir'e gelen vatandaşlar tarafından da aktif olarak kullanıldığı belirtildi.

İhtiyaç duyduğunuz anda Altıeylül yanınızda

2026 yılının ilk yarısında yapılan çalışmaların tüm yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Şehirli "Altıeylül Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği sadece bir hizmet anlayışı değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği, ihtiyaç duyduğu her anda belediyesini yanında gördüğü bir Altıeylül inşa etmek için çalışıyoruz. 2026 yılı verileri de bu anlayışımızın en somut göstergelerinden biridir. Gıda yardımından sıcak yemeğe, giyim desteğinden nakdi yardımlara, eğitim desteklerinden kadın girişimcilerimize sağladığımız mikro kredi imkanlarına kadar toplumun her kesimine dokunan hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Her bir destek, dayanışmayı büyüten ve sosyal adaleti güçlendiren önemli bir adımdır. Özellikle çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın, dar gelirli ailelerimizin ve kadınlarımızın yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Sosyal desteklerimizi ihtiyaç odaklı, adil ve şeffaf bir anlayışla ulaştırırken, vatandaşlarımızın onurunu koruyan hizmet anlayışımızdan da asla taviz vermeyeceğiz. Altıeylül'de paylaşmanın, dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü belediyecilik, vatandaşının iyi gününde de zor gününde de yanında olabilmektir" diye konuştu.

Sosyal Belediyecilik örneği sergileniyor

Altıeylül Belediyesi, 2026 yılı boyunca hayata geçirdiği sosyal destek projeleriyle binlerce vatandaşın hayatına dokunurken, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını da kesintisiz sürdürdü. Altıeylül Belediyesi gıda, giyim, sıcak yemek, eğitim, nakdi destek ve kadın girişimciliğine yönelik projeler başta olmak üzere birçok alanda yürütülen çalışmalarla vatandaşların yanında oldu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıeylül’ de sosyal belediyecilik rakamlara yansıdı - Son Dakika

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