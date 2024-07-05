Altın Kiraz Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Altın Kiraz Festivali Başlıyor

Altın Kiraz Festivali Başlıyor

Körfez'de bu yıl 50'incisi düzenlenecek Altın Kiraz Festivali, 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, bugün saat 19.00'da yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. İlk gün halk oyunları gösterileri ve konserlerle renklenecek olan festivalde, milli takımın maçı da dev ekranlarda izlenebilecek. Ayrıca çocuklar için şenlik ve sanat dolu bir etkinlik de düzenlenecek.

05.07.2024 09:37  Güncelleme: 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez'de bu yıl 50'incisi düzenlenecek Altın Kiraz Festivali, 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1 ton kirazı dağıtılacağı festival, bugün saat 19.00'da yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Körfez Belediyesi, festival için hazırlıklarını tamamladı. Bugün saat 19.00'de Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden Tütünçiftlik Kültür Merkezi'ne kadar yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde ilk gün halk oyunları gösterileri ve Kiraz Çiçeği Korosu tarafından konser gerçekleştirilecek.

Festival coşkusu, milli takımın Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçı coşkusuyla ikiye katlanacak. Saat 19.00'da Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde yerel sanatçılar Mehmet Akbulut, Aysel Demircan ve Yıldırım Gömleksiz'in sahne alacağı konser düzenlenecek. Ayrıca hemen ardından Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü, Hereke Kalesi ve Yarımca Sahili'ne kurulacak dev ekranlar ile milli maç heyecanı yaşanacak.

Çocuklar için şenlik

Festivalin üçüncü günü olan 7 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de Yarımca Sahili Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde çocuk şenliği gerçekleştirilecek. Çocuklar için birbirinden farklı eğlence dolu aktivitelerin gerçekleştirileceği programın ardından saat 20.00'de uçurtma şenliği yapılacak.

Sanat dolu gece

8 Temmuz Pazartesi günü de saat 20.30'da Hereke Kalesi sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Körfez Belediyesi Kısa Film Festivali'nin gala programına, protokol üyeleri dışında ünlü tiyatro ve sinem oyuncuları da katılacak. Belediye Başkanı Şener Söğüt, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Körfez, Çocuk, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altın Kiraz Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
01:02 Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:49:53. #1.13#
SON DAKİKA: Altın Kiraz Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement