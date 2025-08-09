Altın Talebi Rekor Kırdı - Son Dakika
Altın Talebi Rekor Kırdı

09.08.2025 19:20
2025'te altın talebi 132 milyar dolara ulaşırken, merkez bankaları dövizden altına yöneliyor.

2025'in ikinci çeyreğinde dünya genelinde altına olan toplam talep 132 milyar dolara ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırdı. Merkez bankalarının rezerv tercihlerinde altının, dövizi geride bırakması küresel para sisteminde yön değişikliğini teyit etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihte ilk kez altının payı, döviz oranını geçti. Uzmanlara göre bu gelişme, sadece teknik bir veri değil, yeni ekonomik paradigmanın göstergesi niteliğinde. BRICS ülkeleri ile gelişmekte olan pazarlar, altını yeniden rezervlerin merkezine yerleştiriyor. Çin, Hindistan, Türkiye ve Rusya'nın agresif alımları sonucu merkez bankalarının altın payı, ilk kez döviz rezervlerini geçti.

Jeopolitik gelişmeler altın talebini artırıyor

ABD'de yaklaşan seçimler öncesi artan siyasi belirsizlik, Rusya'nın Avrupa sınırına yakın askeri yığınağı ve AB'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri destek, piyasaları tedirgin etti. Orta Doğu'da ise İsrail'in saldırgan politikaları ve Türkiye'ye yönelik söylemleri, bölgesel güvenlik arayışını güçlendirdi. Fransa, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanımasıyla artan diplomatik gerilim, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdı.

"Altın, yeni finansal düzenin temeli"

Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş gelişmeleri, "Merkez bankaları açıkça konuşmasa da, döviz sistemine olan güvenin çöktüğünü biliyoruz. Altın sadece bir emtia değil, yeni finansal düzenin temelidir. Bugün 132 milyar dolarlık talep bunu kanıtlıyor. Fiziki altına olan yönelim, gelecekte sadece bireyler için değil devletler için de bir sigorta olacak. Yatırımcılarımıza net mesajımız şudur, altınla yola devam edin. Özellikle fiziki altın, bu yeni çağın en sağlam varlığıdır" sözleri ile değerlendirdi.

"Fiziki altına yöneliş güçleniyor"

Kitiş, "Yalnızca ETF ve sanal varlıklar değil, bireysel fiziki altın alımları da ivme kazandı. Külçe, sikke ve gram altına yönelik bireysel yatırımcı ilgisi, gelişmekte olan ülkelerde son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Bu yönelim sadece geçici bir kriz refleksi değil, yeni bir güvenlik stratejisi. Altın, sadece kriz dönemlerinin değil; yeni ekonomik düzenin yapı taşıdır. Rezervlerdeki altın oranı, dolar karşısında üstünlük kazandı. Amerika'da artan iç gerilimler ve Avrupa'daki askeri hazırlıklar, altına yönelimi kaçınılmaz kılıyor. Fiziki altın, dijital sistemler karşısında somut bir güvenlik alanı sunuyor" diye konuştu.

"Nakdi güç el değiştiriyor"

Demaş A.Ş. tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bu gelişmelerin yalnızca geçici bir yatırım trendi olarak değil, nakdi sistemin köklü bir değişimi olarak okunması gerekiyor. Bu değerlendirmeyi sonuç olarak özetleyen Ahmet Cumhur Kitiş, "Bu sadece bir rezerv kayması değil, küresel ekonomik bilinçte yaşanan stratejik bir uyanıştır. Doların hegemonyasının sarsıldığı, paranın yalnızca bir kağıt değil, bir değer temsili olduğu gerçeği yeniden hatırlanıyor. Devletler, şirketler ve bireyler; güvenliğin, sürdürülebilirliğin ve bağımsızlığın adresini artık farklı yerde arıyor. Altın, tarihte olduğu gibi bugün de güçlülerin değil, hazırlıklı olanların elinde yükseliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

