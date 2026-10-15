Altıntaş’ta şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi - Son Dakika
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Altıntaş’ta şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi

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Altıntaş’ta şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Şehitler Köşesi’nin açılışı kapsamında şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Şehitler Köşesi'nin açılışı kapsamında şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Şehitler Köşesi açılışı kapsamında şehit aileleri onuruna düzenlenen yemek programına katıldı. Programa Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür ve Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç da iştirak etti. Programda şehit aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anan Yıldırım, programa katılan şehit ailelerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Yemek TarifiAltıntaşKütahyaYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Altıntaş’ta şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi - Son Dakika
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