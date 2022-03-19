Alzheimer hastalığı vatandaşlara tanıtıldı - Son Dakika
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Alzheimer hastalığı vatandaşlara tanıtıldı

19.03.2022 15:55
Alzheimer hastalığı vatandaşlara tanıtıldı

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi, vatandaşlara alzheimer hastalığını tanıttı.

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi, vatandaşlara alzheimer hastalığını tanıttı.

Kentte bulunan bir alışveriş merkezine stant açan Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin ve dernek üyeleri, AVM'de bulunan vatandaşlara broşür dağıtarak, vatandaşları hastalık hakkında bilgilendirdi. Stant açmalarının en önemli nedeninin alzheimer hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Murat Gültekin; "Stant açmamızın amacı özellikle burada Derneğin Kayseri Şubesi'nin faaliyetlerini topluma tanıtmak. Özellikle bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak. Her Çarşamba derneğimizde hasta ve hasta yakınlarına eğitim seminerleri düzenliyoruz ve oraya davet ediyoruz. Alzheimer risk faktörlerini topluma tanıtmak istiyoruz. Burada özellikle tansiyon, diyabet gibi hastalıklar sigara ve alkol içmemek lazım. İşitme azlığı varsa bunu düzeltmek gerekiyor. Muhakkak 12 yıl eğitim almak gerekiyor. Depresyon gibi ruh sağlığı hastalıkları yine alzheimer hastalığını tetikleyen faktörlerdir. Eğer anne ya da babamızdan biri alzheimer hastasıysa bizim de yaşımız ilerledikçe normal insanlara göre hasta olma riskimiz 2 kat daha fazla oluyor. Onunla da ilişkili olarak doğru risk faktörlerini değerlendirip, onlardan uzak durmamız gerekiyor. Standa genellikle yakınlarında alzheimer rahatsızlığı bulunanlar geliyorlar. Anne ya da babası veya b aşka bir yakını hasta ise onlar gelip, derneğimizle görüşüyorlar. Derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi istiyorlar. Hizmetlerimizi soruyorlar. Birde özellikle alzheimer ile ilgili bilgi almak isteyen, risk faktörlerinden kaçınmak isteyen orta yaş ve üzeri vatandaşlarımız standımızı ziyaret ediyorlar" ifadelerini kullandı. Standın bugün saat 20.00'a kadar açık olacağını dile getiren Gültekin sözlerini şu şekilde noktaladı;

"Vatandaşlara alzheimer hastalığının en sık görülen beyin hastalığı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer bahsettiğimiz 12 risk faktörünü azaltabilirsek, yüzde 40 ihtimalle alzheimer hastalığından sakınmış olacağız." - KAYSERİ

Alzheimer hastalığı vatandaşlara tanıtıldı
Alzheimer hastalığı vatandaşlara tanıtıldı
Alzheimer hastalığı vatandaşlara tanıtıldı
Alzheimer hastalığı vatandaşlara tanıtıldı
Alzheimer hastalığı vatandaşlara tanıtıldı

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Alzheimer, alışveriş, Türkiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alzheimer hastalığı vatandaşlara tanıtıldı - Son Dakika


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