Amasya'da bir okulda ata tohumları yetiştirilerek geleceğe miras bırakılıyor - Son Dakika
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Amasya'da bir okulda ata tohumları yetiştirilerek geleceğe miras bırakılıyor

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Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan bir okulda, Fen Bilimleri Öğretmeni Bayram Atalay tarafından oluşturulan serada ata tohumları yetiştirilerek geleceğe miras bırakılması hedefleniyor. Okulun bahçesindeki sera ve bahçeye dikilen tohumlar, öğrencilerin dede ve ninelerinden aldıkları ata tohumlarıdır. Bu proje, çocuklara tarım faaliyetlerini öğretirken aynı zamanda okulu bir yaşam alanı olarak benimsemelerini sağlamaktadır.

05.05.2024 13:13
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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir okulda oluşturulan serada üretilen ata tohumlarının geleceği miras bırakılması hedefleniyor. Okulda görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Bayram Atalay, "Bu ürünler okulumuzun laboratuvarında tohumken dikiliyor ve fide haline getiriliyor. Fide haline geldikten sonra okulumuzun serasına getiriliyor. Bu okulumuza şöyle bir şey kazandırdı. Çocuklarımız sadece burayı bir okul olarak görmüyor, aynı zamanda bir yaşam alanı olarak görüyor" dedi.

Amasya'nın Taşova Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu'nda Fen ve Teknoloji laboratuvarında yetiştirilen ata tohumlarının, okulun bahçesindeki 25 metrekarelik sera ve bahçeye dikilip yeşermesi amaçlanıyor. İlk olarak "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2022 Programı" çerçevesinde 25 bin liralık destekle oluşturulan serada, öğrencilerin dede ve ninelerinin verdikleri ata tohumlarını yetiştirerek geleceğe miras bırakmaları hedefleniyor.

"KENDİ KENDİNE YETEN BİR TOPLUM AMACIYLA BU PROJEYİ GELİŞTİRİYORUZ"

Ata tohumlarının yetiştirilmesi ile ilgilenen 7. sınıf öğrencisi Abdullah Ensar Sarıbaş, "Getirdiğimiz ata tohumlarını burada yetiştiriyoruz. Bitkilerin gelişimlerini gözlüyoruz. Dedelerimizin ninelerimizin eskiden beri kullandığı tohumları burada dikiyoruz. Seramızda çilek, marul, maydanoz gibi bir sürü çeşit bitki bulunuyor" dedi. Arkadaşı Tuğçe Naz Aşık da "Serada bulunan tohumlarımız ata tohumlarıdır. Burada bulunan tohumları biz laboratuvarda üretiyoruz. Sonra seramıza gelip dikiyoruz. Köyümüz uzak olduğu için git gel yapamıyoruz. Okulumuzda bunun gibi sera olduğu için tarımdan da yararlanabiliyoruz" diye konuştu.

Çalışmanın öğrencilerinin gelişimi için fırsat olduğuna işaret eden Fen Bilimleri Öğretmeni Bayram Atalay, "Bu ürünler okulumuzun laboratuvarında tohumken dikiliyor ve fide haline getiriliyor. Fide haline geldikten sonra okulumuzun serasına getiriliyor. Bu okulumuza şöyle bir şey kazandırdı. Çocuklarımız sadece burayı bir okul olarak görmüyor, aynı zamanda bir yaşam alanı olarak görüyor. Buraya geldikleri zaman bir evi gibi benimsiyor" dedi.

Fen Bilimleri Öğretmeni Bayram Atalay, "Bu ürünler okulumuzun laboratuvarında tohumken dikiliyor ve fide haline getiriliyor. Fide haline geldikten sonra okulumuzun serasına getiriliyor. Bu okulumuza şöyle bir şey kazandırdı. Çocuklarımız sadece burayı bir okul olarak görmüyor, aynı zamanda bir yaşam alanı olarak görüyor" dedi.

Amaçlarının akademik başarının yanı sıra çocukları hayata da hazırlamak olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Ali Buğalı ise, "Son yıllarda küresel ısınmayla beraber gıdaya erişim konusundaki sıkıntıları göz önüne aldığımızda toplumumuzun üreten, kendi kendine yeten bir toplum olması açısından tarım faaliyetlerine yönelip her türlü sebze ve meyveyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara da örnek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Amasya\'da bir okulda ata tohumları yetiştirilerek geleceğe miras bırakılıyor
Kaynak: ANKA

Taşova, Amasya, Miras, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da bir okulda ata tohumları yetiştirilerek geleceğe miras bırakılıyor - Son Dakika

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