Amasya'da çocuklar için park yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da çocuklar için park yapıldı

Amasya\'da çocuklar için park yapıldı

Amasya'nın Yeşilöz köyünde park için yürüyüş düzenleyen çocuklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yapılan parklarına kavuştu.

05.08.2024 10:09
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Amasya'nın Yeşilöz köyünde park için yürüyüş düzenleyen çocuklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yapılan parklarına kavuştu. Günbegün parkın kurulumunu takip eden çocuklar, "Murat amcaya teşekkür ederiz" dediler.

Her yaz tatilinde aileleri ile birlikte Amasya'nın Yeşilöz köyüne gelen bir grup çocuk, köyde güvenle oynayabilecekleri bir park yapılması için ellerindeki pankartlar ile "Park isteriz" sloganı atarak yürüyüş düzenledi. Bu sevimli yürüyüşü köy sakinlerinden Satılmış Beydeş'in sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çocukları sevindirmek için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatının ardından köyde belirlenen park alanına oyun grupları tek tek monte edildi. Küçük çocuklar parkın yapım aşamasında her gün alana gelerek çalışmaları yakından izledi. Yeşilöz köyünün minikleri 5 gün içinde parklarına kavuştu.

"Bakan Kurum amcamıza çok teşekkür ediyorum"

Seslerini duyurmak için yürüyüş yapan çocuklardan Rüya Evis, yürüyüşünün bu kadar çabuk etkili olacağını düşünmediğini belirterek, "Bakan Kurum amcamıza çok teşekkür ediyorum" sözleriyle sevincini dile getirdi.

"Gözlerinizdeki ışıltınız hiç sönmesin"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuklara seslendi. Bakan Kurum paylaşımında, "Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin. Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın. Siz yeter ki isteyin, biz yaparız" dedi.

İller Bankası Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır, 5 gün içinde parkın kurulumunu yaptıklarını anlattı. Çakır, "Çocuklarımız bir an önce oyun alanına kavuşsun diye çok hızlı bir çalışma yürüttük" ifadesini kullandı.

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Osman Tok ise vatandaşların talepleri doğrultusunda spor aletlerini de parka kurduklarını söyledi.

"Bakanım çocuklarımın sesini duydu"

Rüya'nın babaannesi Nevin Evis, torunun heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Beton döküldü, oyun alanları geldi, Rüya hepsini her gün takip etti. Bakanımız Murat Kurum, sözünde durup 5 gün içinde bu parkı burada yaptırdı. Tamamlanınca o da, biz de çok mutlu olduk. Etrafı tellerle çevrili ve güvenli. Gözümüz arkada kalmayacak. Burada güvenli şekilde oynayacaklar."

"Bakanımız köyümüzün kalbini kazandı"

Çocukların yürüyüş görüntülerini paylaşan Satılmış Beydeş, sürecin bu kadar hızlı tamamlanacağını düşünmediğini belirterek, "Önce çocuklar kavga ediyor sandık. Dışarı çıktık, çocukların gösteri yaptığını görünce hoşuma gitti. Görüntülerini çekip paylaştım. Bakanımız da görmüş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çocuklarımıza bir eğlence yeri yaptı, köyümüzün kalbini kazandı. Park çok güzel, bizim için de çok iyi oldu. Videoyu çekerken bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim. Çok kısa sürede yayıldı" ifadelerini kullandı.

"Bir hafta içinde yapılmasını hayal bile edemiyorduk"

Köyün gençlerinden Busenur Şadan ise çocuk parkının yanında spor aletlerinin de getirilmesinden mutlu olduğunu ifade ederek, "Bir hafta içinde yapılmasını hayal bile edemiyorduk. Çok şaşırdık ve mutlu olduk. Devletimizin varlığını yanımızda sonuna kadar hissettik" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya'da çocuklar için park yapıldı - Son Dakika

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