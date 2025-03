Amasya'da İmamoğlu'na Destek Protestosu

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı Amasya'da protesto eylemi düzenlendi.

Amasya'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin destek olmak isteyen çok sayıda vatandaş Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı. CHP İl Başkanı İlker Küp, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun olarak katılım sağladığı alanda demokrasi ve adalet vurgusu yaparak çağrıda bulundu ve "19 Mart Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir, tıpkı 12 Eylül gibi, 19 Mart bu ülkede darbe günü olarak anılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Öğretmenim, 'Recep' çok konuşuyor", "Turpun büyüğü sandıkta", döviz ve pankartlar birlikte, "Diplomasız Erdoğan", "Zıpla zıplamayan Tayyip'tir", "Hak, hukuk, adalet", "Ekrem gelecek ampul sönecek" sloganları attı.

CHP'li Merzifon Belediyesi Başkanı Alp Kargı, konuşmasında "Sırf bir kişinin ikbalini bir kez daha kurtarmak, koltuğunda biraz daha fazla oturmasına imkan tanımak için yapılan her türlü hukuksuzluğu yaşadığımız için buna boyun eğmek, bununla ilgili ne yapalım, nasıl geçer demek gibi bir lüksümüz yok. Bugün bu meydanda bulunan arkadaşlarımızın her biri şunu iyi bilsinler, bir çift mavi göz oradan bize her zaman bakıyor. Her zaman onun ışığında yürüyoruz. Onlar bu Cumhuriyet'in kurucusu... İşte bundan çok korkuyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar seçime girerseler girsinler, karşılarında dönüştüremedikleri nice milyonlar var Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen" ifadelerini kullandı.

Kargı'nın konuşması sık sık "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı ile kesildi.

Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi de Tonguç Vural'ın "Saraylar saltanatlar çöker" şarkısının sözleriyle vatandaşları selamladı. Sevindi, "Saraylar saltanatlar çöker, kan susar susar bir gün. Zulüm biter bir gün biter. Menekşeler de açılır. Açılır üstümüzde, Leylaklar da güler. Güler bir gün üstümüzde, Leylaklar da güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır. Bir de yarınlar için, direnenler kalır" ifadelerini kullanarak, "Selam olsun Vatan Emniyette direnenlere, selam olsun Çağlayan'da direnenlere, selam olsun haksız, hukuksuz, Silivri'de tutuklu başkanlarımıza" dedi.

CHP İl Başkanı İler Küp konuşmasının devamında alanda toplanan partililere seslenerek, "Sizlere soruyorum, İstanbul'u 3 defa kazanan, 16 milyon İstanbullunun seçtiği bir belediye başkanının önce diploması yok sayılarak iptal edilmesi, sonrasında şafak vakti gözaltına alınması ne manaya gelmektedir? Elbette ki bu bir sivil darbedir. Mevcut iktidar bunun adına "darbe denilmez" diyebiliyor. Halbuki ülkemiz adına utanç verici bir durumdur. Bizler meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Ekrem başkanım, gözaltında olduğu sürece uyumayacağız, korkmayacağız, durmayacağız, meydanlarda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.