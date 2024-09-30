Anaokulundan Trafik Güvenliği Uyarısı

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Ana sınıfı öğrencilerinin ilk trafik dersini kaymakam kan verdi

Çocuklardan ebeveynlerine trafikte güvenlik uyarısı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan öğrencilerin güvenli trafik eğitimi İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ın ana sınıfı öğrencilerine verdiği uygulamalı ders ile başladı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı "Güvenli Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında anasınıfı öğrencilerine ilk trafik eğitimi Sümer Park'taki özel trafik eğitim pistinde verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, kurum amirleri, öğretmenler ve anasınıfı öğrencileri katıldı.

"2 yılda yaklaşık 4 bin öğrencimizi Güvenli Trafik eğitiminden faydalandırdık"

Etkinlikte konuşan Müdür İsmail Şimşek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında uygulanacak 14 Projeden birisi olan ve Nazilli Kaymakamlığımız koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz-İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız arasında imzalanan iş birliği protokolümüz ile 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca yapılacak olan, "Güvenli Trafik Eğitimi Projesi" açılışımızı yapıyoruz. İlçemizde uygulanmakta olan Güvenli Trafik Eğitimi projemizin bu yıl 3. yılı. Projemiz kapsamında geçtiğimiz 2 yılda yaklaşık 4 bin öğrencimizi Güvenli Trafik Eğitimi'nden faydalandırdık. Bu eğitim-öğretim yılında da ilçemizde bulunan yaklaşık 2 bin 500 okul öncesi öğrencimize, buradaki trafik eğitim sahamızda, görevli polis memurlarımız ve Jandarma Personellerimiz eşliğinde uygulamalı olarak "Güvenli Trafik Eğitimi" verilecektir. Bu yıl ayrıca yine projemiz kapsamında yaklaşık 2 bin 350 ilkokul 4. Sınıf öğrencimize de kendi okullarında, ilçe merkezimizdeki okullarda emniyet müdürlüğümüz personellerince, mahalle okullarımızda ise Jandarma Trafik Personellerince Güvenli Trafik Eğitimi verilecektir. Verilecek olan bu eğitimlerle; okul öncesi öğrencilerimizin sahada uygulamalı olarak, ilkokul öğrencilerimizin ise kendi okullarında teorik olarak, trafikte uyulması gereken davranışları ve trafik kurallarını öğrenmeleri ve erken yaşlarda bunu alışkanlık haline getirmeleri hedeflenmektedir" dedi.

"Denetimler sıklaşacak"

Kaymakam Huriye Küpeli Kan Nazilli'de başta motosiklet kazaları olmak üzere her gün kazalar yaşandığına dikkat çekti. Trafik eğitiminin çocukluktan başlaması gerektiğini belirten Kaymakam Kan, "Bugün çocuklarımıza Emniyet ve Jandarma teşkilatımızla beraber trafik eğitimi verdik. Bu eğitimler yıl boyu devam edecek. Bugün bir başlangıçtı. Tüm çocuklarımız buradaki trafik eğitimi alanında eğitim alacak. Biliyorsunuz ki trafik kazası olmayan bir gün olmuyor. Trafik kazaları noktasında trafikteki motorlu motorsuz tüm araçların kullanımı konusunda sıkıntılı olduğumuzu düşünüyorum. Ülke olarak eğitim görmemiz gerektiğini düşünüyoruz ve o yüzden Milli Eğitim olarak eğitimlere çocuklarımızdan başladık. İlçemizde de aynı şekilde özellikle motosikletlere eğileceğiz. Çünkü ilçemizde motosiklet kazaları çok fazla. Motosiklet sürücülerinin kurallara uyması, özellikle kask takma noktasında çok sıkıntılıyız. Motosiklete biniliyor ama hiçbir şekilde kurallara uygun şekilde değil. Bundan sonra sıkı bir kontrol var. Biz vatandaşlarımıza ceza kesmek gibi bir niyetimiz yok. Kimseye ceza kesmek istemiyoruz ama trafik ve güvenlik kurallarına uymalarını bekliyoruz" dedi.

"Ağaç yaşken eğilir"

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de çocukların bu durumu daha iyi kavradıklarını ve gelecekteki trafik sorununa çözüm olacaklarını ifade ederek, "Kaymakamlığımızla, belediyemizle, ilçe milli eğitimimiz, emniyetimiz, jandarmamız hep beraber bu etkinlikleri yapacağız. Belediyemize ve üzerimize düşen her şeyi de hiç çekinmeden yapacağız. Yaptığımız her şeyi gördüğünüz gibi çocuklarımıza yapıyoruz. Anaokulu çocuklarımız burada ve ağaç yaşken eğilir misali eğitim yapıyoruz. Onlara trafik eğitimi veriyoruz. Burada hazırlanmış olan görsellerle yapmaları, onların belki de birkaç ay teorik dersi almalarından çok daha iyi oluyor. Buna inanıyoruz. Geçen yıllarda yapılan bu eğitimlerin faydası da zaten görülmüştür. Hatta çocuklarımız o kadar temiz o kadar güzel ki bazıları babalarına bile eleştirerek kask takmasını istiyor. Onların bu bilgileri hemen alması, hemen kapması ve hemen bunu harekete geçirmesi gösteriyor ki Nazilli'nin trafik sorunu bu gördüğümüz çocuklarla beraber yok olacak" dedi.

"Baba bak seni uyarıyorum; kaskını takıyorsun!"

Babasının motosiklet kullanırken kask takmadığını ifade eden bir öğrenci ise babasına seslenerek: "Baba bak seni uyarıyorum; kaskını takıyorsun" dedi.

Etkinlikte emniyet personeli tarafından ana sınıfı öğrencilerine trafik kuralları, yaya geçidi ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verildi. Çocuklar "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganları ile hep birlikte düdük çalarak ebeveynlerinin trafik kurallarına uymalarını istedi. Etkinlik, katılımcı öğrencilere protokol üyeleri tarafından Fahri Trafik Müfettişi kartları ve hediyelerin verilmesiyle son buldu.