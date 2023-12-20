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'Anadolu Basın Buluşmaları' Mardin'de düzenlendi - Son Dakika
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'Anadolu Basın Buluşmaları' Mardin'de düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen 'Anadolu Basın Buluşmaları' programı Mardin'de gerçekleştirildi. Programda, bölgenin kültürel ve turizm değerleri, basının rolü ve gazetecilerin yaşadığı sorunlar konuşuldu.

\'Anadolu Basın Buluşmaları\' Mardin\'de düzenlendi
20.12.2023 - 10:41,
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu katkıları ile 'Anadolu Basın Buluşmaları' programı düzenlendi.

Mardin'de gerçekleştirilen programa, Güneydoğu, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinden federasyon ve cemiyet başkanları, akademisyenler ve iş insanları katıldı. Programda, bölgelerin kültürel ve turizm değerleri, turizm ve ekonomik kalkınmada basının yeri ile gazetecilerin yaşadığı sorunlar konuşuldu.

Programda, Doçent Doktor Lokman Toprak, Organize Sanayi Bölgesi ve Mardin Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan, Anadolu İnternet Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı ve Anadolu Gazete Sahipleri Basın İlan Kurumu Temsilcisi Tahir Gülebak birer konuşma yaptı.

Anadolu basın buluşmalarının ilkinin Mardin'de gerçekleştirildiğini belirten Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, "5 federasyon 18 gazeteci cemiyet başkanının bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Mardin'in turizmini gazetecilerin temel sorunlarını dile getirdik. Mardin ekonomisine dokunduk. Federasyon başkanı arkadaşlarımız kendi illerindeki, bölgelerindeki turizm hareketlerini ve basınla ilişkilerini dile getirdiler. Gazetecilerin sektörlerle karşılaştığı sorunları, sektörel sorunları ve bunun yanında mesleki sorunlarını masaya yatıracağız konuşup tartışacağız" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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