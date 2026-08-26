Başiskele’de gençleri buluşturan edebiyat kampı - Son Dakika
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Başiskele’de gençleri buluşturan edebiyat kampı

Başiskele’de gençleri buluşturan edebiyat kampı
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Anadolu Mektebi'nin kuruluşunun 15. yılı kapsamında Başiskele'de düzenlenen Uluslararası Edebiyat ve Kültür Kampı'nda farklı ülke ve şehirlerden öğretmen, akademisyen ve öğrenciler bir araya geldi. Kampta edebiyat, kültür ve fikir programları ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Paneli gerçekleştirildi.

Başiskele'de düzenlenen Anadolu Mektebi Uluslararası Edebiyat ve Kültür Kampı, farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen öğretmen, akademisyen ve öğrencileri bir araya getirdi. Kampta edebiyat, kültür ve fikir dünyasına ilişkin programlar düzenlenirken, gençler farklı kültürlerle buluşma fırsatı yakaladı.

Başiskele'de Anadolu Mektebi'nin kuruluşunun 15. yılı kapsamında 24-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Edebiyat ve Kültür Kampı devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aytepe Diriliş Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen kampta öğretmen, akademisyen ve öğrenciler bir araya gelirken, edebiyat ve kültür üzerine çeşitli programlar düzenleniyor. Kamp kapsamında ayrıca " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Paneli" gerçekleştirildi. Panele Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı ve eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, SETA Başkanı Prof. Dr. Nebi Miş, eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz, merkez valileri Aydın Nezih Doğan ve Mevlüt Bilici ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Farklı ülkelerden gençler bir araya geldi

Kampa Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'dan öğretmenler, akademisyenler ve öğrenciler katılıyor. Program kapsamında farklı ülkelerden ve şehirlerden gelen katılımcıların edebiyat, kültür ve fikir dünyası etrafında bir araya gelmesi sağlanıyor. Gençlerin farklı kültürleri tanımasına ve katılımcılar arasında dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sunması hedeflenen kamp kapsamında kitap, fikir, sanat ve kültür üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Programın, katılımcıların düşünce dünyalarının zenginleşmesine ve kültürler arası etkileşimin desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de kampı ziyaret ederek öğretmen, akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi. Kamp alanında gerçekleştirilen programları takip eden Özlü, farklı şehir ve ülkelerden gelen gençlerle sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele’de gençleri buluşturan edebiyat kampı - Son Dakika

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