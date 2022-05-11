Anfa'dan Özel Mülklere Peyzaj Hizmeti - Son Dakika
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Anfa'dan Özel Mülklere Peyzaj Hizmeti

11.05.2022 12:59

Başkent’in dört bir yanında yer alan rekreasyon alanları başta olmak üzere park, bahçe ve orta refüjlerde peyzaj çalışmalarını sürdüren ANFA Genel Müdürlüğü şimdi de özel mülklere yönelik peyzaj hizmeti vermeye başladı. Başkentliler konut ya da iş yerlerindeki yeşil alanların metrekaresine göre ANFA Bitki Evlerini arayarak ya da bizzat başvurarak fiyat teklifi alabilecek.

Başkent'in dört bir yanında yer alan rekreasyon alanları başta olmak üzere park, bahçe ve orta refüjlerde peyzaj çalışmalarını sürdüren ANFA Genel Müdürlüğü şimdi de özel mülklere yönelik peyzaj hizmeti vermeye başladı. Başkentliler konut ya da iş yerlerindeki yeşil alanların metrekaresine göre ANFA Bitki Evlerini arayarak ya da bizzat başvurarak fiyat teklifi alabilecek.

"Yeşilin Başkenti" kampanyası ve yeni rekreasyon alanları ile Ankara'da yeşil alanların sayısını artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin talepleri doğrultusunda hizmet ağını genişletiyor.

Kentin birçok noktasındaki rekreasyon alanları, park ve bahçeler ile orta refüjlerde mevsimine uygun peyzaj çalışmalarına devam eden ANFA Genel Müdürlüğü, Başkentlilerden gelen yoğun talep üzerine özel mülklere de (konut ya da iş yeri) peyzaj hizmeti vermeye başladı.

ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ANFA Bitki Evleri, "Benim Bahçem" sloganıyla Başkentlilerin konut ve iş yerlerindeki yeşil alanlar için 'Bitkisel Bakım ve Peyzaj Düzenlemeleri' yapıyor.

Bireysel veya kurum (firma, şirket vb.) olarak Altınpark, 30 Ağustos Zafer Parkı, Etlik Zeynepçik Parkı ve Mogan Park'ta bulunan ANFA Bitki Evlerine bizzat ya da "(0312) 596 90 00" numaralı hattı arayarak başvurabilecek vatandaşlar, yeni uygulama sayesinde kendilerine ait özel mülklerin bahçesinde veya çevresinde peyzaj düzenlemesi yaptırabilecek.

ÇİM EKİMİNDEN KURU PEYZAJ DÜZENLEMESİNE KADAR TAM DONANIMLI HİZMET

Çalışma alanında yapılacak incelemenin ardından toprak yapısına uygun düzenlemeleri vatandaşla karşılıklı olarak kararlaştıracak olan ANFA ekipleri, istenilen tür ve boyuttaki ağaç, çiçek hatta çim biçilecek alanın metrekaresine göre fiyat belirleyecek.

Her türlü teknik donanıma sahip ANFA Bitki Evleri, çim ekiminden ağaç dikimi ve budamasına, kaya bahçesi kurulmasından kuru peyzaj düzenlemesine kadar Başkentlilere ücreti karşılığında bu hizmeti sağlayacak.

Anfa'dan Özel Mülklere Peyzaj Hizmeti
Anfa'dan Özel Mülklere Peyzaj Hizmeti
Anfa'dan Özel Mülklere Peyzaj Hizmeti
Anfa'dan Özel Mülklere Peyzaj Hizmeti

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Çocuk İzleme Merkezi, Bahçe, konut, Bitki, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Anfa'dan Özel Mülklere Peyzaj Hizmeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anfa'dan Özel Mülklere Peyzaj Hizmeti - Son Dakika
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