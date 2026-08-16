Ani’nin fethinin 962. yıl dönümünde Çelik Kanatlar’ın gösterisi nefes kesti

Kars'ta Ani'nin fethinin 962. yıl dönümü, Türkiye- Ermenistan sınırında gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Ermenistan sınırına sıfır noktada düzenlenen programda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki "Çelik Kanatlar"ın gösterisi büyük ilgi görürken, polis bandosu Armoni Mızıkası'nın konseri de etkinliğe renk kattı.

Ani'nin fethinin 962. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger programın açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra söz alan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Anadolu'nun ilk meşalesinin Kars'ta yakıldığını söyledi. Çalkın, "Oysa üzerinde bulunduğumuz bu topraklar, Anadolu tarihinin yönünü değiştiren, en önemli hadiselerden birine şahitlik etmiştir. 16 Ağustos 1064'te Ebülfet Sultan Muhammed Alparslan'ın komutasındaki Selçuklu ordusu uzun ve zorlu bir kuşatmanın ardından aşılamaz denilen Ani surlarını aşmıştır. 1064'te Ani'de yakılan meşale, 1071'de Malazgirt'te büyük bir zafere dönüşmüş, ardından bütün Anadolu'yu aydınlatmıştır" dedi.

Vali Ziya Polat ise, "Bu topraklar atanın, ecdadın emaneti topraklar, can verdik, can vermeye devam edeceğiz. 10 binlerce şehidimizin yattığı topraklar, 10 binlerce şehidimizin Sarıkamış'ta beyaz kefen giydiği topraklar, Sultan Alparslan Han'ın izinden giden yiğitlerin toprakları, Gazi Kars her daim şehrine, toprağına sahip çıkmıştır, çıkmaya devam edecektir. 962'inci yılında bu toprakları bize emanet eden Sultan Alparslan başta olmak üzere tüm ecdadımızı rahmetle, minnetle, şükranla anıyor. Fethimizin kutlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar'ın gösterisi oldu. Gökyüzünde sergiledikleri birbirinden etkileyici manevralarla izleyenlerin nefesini kesen Çelik Kanatlar büyük beğeni topladı. Türk bayrakları arasında gerçekleştirilen uçuşlar, programa katılan vatandaşlar ve protokol üyelerinden yoğun alkış aldı.

Gösterilerin ardından düzenlenen temsili fetih programında şehrin anahtarı, Kars Valisi Ziya Polat'a teslim edildi. Hafta boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlikler gösterilerle sürdü. Programda mehteran takımının gösterisi, Kafkas ekibinin renkli performansı ve Kars Jandarma Komando Taburu'nun gösterisi de büyük ilgi gördü. Etkinliğin bir diğer ilgi gören bölümü ise polis bandosu Armoni Mızıkası'nın konseri oldu. Seslendirdiği eserlerle programa ayrı bir renk katan bando, vatandaşlardan alkış aldı. Etkinliklerin son bölümünde ise katılımcılar, fetih yürüyüşünde bir araya geldi. Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle program sona erdi.

Ani'nin fethinin 962. yıl dönümü etkinliklerine Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Öteken Senger, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.