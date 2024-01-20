Anka Haber Ajansı İzmir muhabiri Sultan Keleş, nikah töreninde hayatını Harun Yılmaz ile birleştirdi

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Anka Haber Ajansı İzmir muhabiri Sultan Keleş, İzmir Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreninde Harun Yılmaz ile hayatını birleştirdi.
Nikah töreninde Keleş ve Yılmaz çiftini mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini arkadaşları Helin Kozan ve Selahattin Yaman yaptı.
Anka Haber Ajansı ailesi olarak çifte mutluluklar dileriz.
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