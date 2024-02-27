Ankara Ayaş ilçesine küçük ölçekli arıtma tesisi kuruldu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Ayaş ilçesi Gençali Mahallesi'ne küçük ölçekli membran arıtma tesisi kurdu. Günlük 432 metreküp kapasite ile hizmet vermeye başlayan tesis, 2 bin vatandaşa temiz su ulaştıracak.

ASKİ Su Arıtma Daire Başkanlığı uzmanlarının Gençali Mahallesi çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda bölgede bulunan acı suyun, Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik kapsamında belirlenen kriterlere uygun olmadığını tespit edildi. Yeterli debisi olan kaynakta ise sodyum, sülfat, alüminyum ve arseniğe rastlandı. Bunun üzerine projeksiyon çalışması yapılarak gerekli arıtma tipi kararlaştırıldı. Ardından ASKİ ekipleri, yıllardır taşıma su ile bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Gençali Mahallesi'ne küçük ölçekli membran arıtma tesisi kurdu.

Geçen eylül ayında ihalesi yapılan küçük ölçekli membran arıtma tesisi, 5 Aralık 2023 tarihinde faaliyete başladı. Günde 432 metreküp kapasite suyu arıtabilecek tesis, böylece 2 bin vatandaşın yaşadığı su krizini çözmüş oldu.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Su Arıtma Daire Başkanı Nuri Kali, Gençali Mahallesi'nin tüm su ihtiyacını karşılayacak bir tesis kurduklarının altını çizdi. Çalışma sırasında karşılaştıkları güçlükleri ileri teknoloji ile aştıklarını vurgulayan Kali, şunları kaydetti:

"Gençali Mahallesi'nin uzun dönemden beri devam eden bir su sıkıntısı vardı. Mahallemiz oldukça büyük bir mahalle fakat su kaynağı yönünden problemli. Yer altı kuyularından çıkan analizlere göre su uygunsuzdu. Özellikle sülfat, sodyum, klorür gibi tuzlar yönünden uygunsuz suyun bildiğimiz basit konvansiyonel arıtma sistemiyle temizlenmesi çok mümkün değil. Ekiplerimizle yaptığımız istişarede bunların uygun hale getirilmesi için ileri teknoloji membran arıtma tesisi gerektiğine karar verdik. Eylül ayında ihaleye çıktık, kısa sürede projelendirdik ve 5 Aralık tarihinde faaliyete geçirdik."

Gençali Mahallesi Muhtarı Mustafa Bozdoğan da 8-10 yıldır süren su sıkıntısı nedeniyle büyük zorluklar çektiklerini belirterek, "Ayaş ilçe merkezinden gelen 4 tanker su, mahalledeki depoya aktarılıyordu. Tasarruf adına kendi yaptığımız kısıtlamalara rağmen bu su çok kısa sürede tükeniyordu. Mansur Başkan'ımıza dilekçe sunduk. O da bizi memnun etti. Ne içme suyu ne de temizlik suyu bulamıyorduk. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

Gençali Mahallesi'nde faaliyete geçen küçük ölçekli membran arıtma tesisinde önce suyun tamamı arıtılıyor, sonrasında ise su, mineraller yönünden dolu bir filtreden geçirilerek günlük kullanıma uygun hale getiriliyor.