Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri Alacak

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS puanıyla 300 itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. Adayların istenilen belgelerle birlikte 18-22 Kasım tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek şahsen başvurmaları gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanıyla 300 itfaiye eri alımı için ilana çıktı. "itfaiyebasvuru.ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaları istenen adayların, sözlü ve uygulamalı sınava girmek için istenilen belgelerle birlikte 18-22 Kasım tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek şahsen başvurmaları gerekiyor. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 2-18 Aralık tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek.

"Başvurular elektronik ortamdan yapılacak"

Adaylar, "itfaiyebasvuru.ankara.bel.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formları doldurulabilecek. Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar istenilen belgelerle birlikte 18-22 Kasım tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek şahsen başvuruda bulunabilecek. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 2-18 Aralık tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplam 300 kadın ve erkek adayı kapsayan memur alımında açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacak. - ANKARA