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Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 17 köprü ve köprülü kavşak inşa etti - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 17 köprü ve köprülü kavşak inşa etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konforlu ve güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla 5 yılda 17 adet köprü ve köprülü kavşağı Başkent'e kazandırdı. Trafik akışını rahatlatmanın yanı sıra zaman ve ekonomiden de önemli tasarruflar sağlayan projeler ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, 'Masraf olmasın diye açılış töreni yapmadık ama bunları yaptık. 5 yılda 17 köprü ve köprülü kavşağı Ankara'mıza kazandırdık' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 17 köprü ve köprülü kavşak inşa etti
26.12.2023 - 11:06,  Güncelleme: 11:08
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, konforlu ve güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla 5 yılda 17 adet köprü ve köprülü kavşağı Başkent'e kazandırdı. Trafik akışını rahatlatmanın yanı sıra zaman ve ekonomiden de önemli tasarruflar sağlayan projeler ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, "Masraf olmasın diye açılış töreni yapmadık ama bunları yaptık. 5 yılda 17 köprü ve köprülü kavşağı Ankara'mıza kazandırdık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yoğun trafiğin yaşandığı bölgelerde akıcı, güvenilir ve konforlu bir ulaşım sağlanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, trafik probleminin kronikleştiği ve kazaların yaşandığı noktalara 5 yılda 17 adet köprü ve köprülü kavşak inşa ederek hizmete açtı.

"5 YILDA 17 KÖPRÜ VE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI ANKARA'MIZA" KAZANDIRDIK

5 yıl içerisinde tamamlanan köprü ve köprülü kavşaklar trafik akışını rahatlatmasının yanı sıra zaman ve ekonomi açısından da önemli tasarruflar sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da göreve geldiği günden itibaren tamamlanan projeleri sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu. Yavaş paylaşımında, "Masraf olmasın diye açılış töreni yapmadık ama bunları yaptık. 5 yılda 17 köprü/köprülü kavşağı Ankara'mıza kazandırdık" ifadelerini kullandı.

YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR İLE TRAFİK SORUNU ORTADAN KALKTI

Ankara'nın önemli ana arterlerinde inşa edilen köprü ve köprülü kavşaklar, bulundukları noktalarda yaşanan kazaların azalmasına da katkı sağladı. İşte 5 yıl içerisinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için hayata geçirilen ve Başkentliler tarafından yoğun olarak köprü ve köprülü kavşaklar:

-İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı,

-Şaşmaz Bulvarı (2),

-Mavi Göl girişi, Kayaş girişi ve Eşref Akıncı Kışlası önünde

-Hasköy Köprülü Kavşağı

- Yenikent Köprülü Kavşağı

- Eskişehir Yolu'na yapılan 3 adet köprülü kavşak,

-Etimesgut Türk Kızılayı Caddesi (2)

-Başer Köprülü Kavşağı

- Turan Güneş Bulvarı (2)

- Sincan OSB Köprülü Kavşağı

Kaynak: ANKA
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