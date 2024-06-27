Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Paneline Ev Sahipliği Yaptı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde "Bağımlılık Nedir, Ne Değildir" paneline ev sahipliği yaptı. Panele katılan Başkan Mansur Yavaş, "Bağımlılık, toplumumuzun ve bireylerimizin karşı karşıya olduğu çok büyük bir sorundur. Ancak, bu sorunla başa çıkmak için kararlı bir şekilde çalışmak gerekiyor ve toplumun bütün kesimlerini de bu işe ortak etmek gerekiyor" dedi.

Bağımlılıkla mücadele alanında çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde Prof. Dr. Zehra Arıkan moderatörlüğünde "Bağımlılık Nedir, Ne Değildir?" paneline ev sahipliği yaptı. ABB Konferans Salonu'ndaki panelde, çeşitli bağımlılıkları olan ve tedavisi devam eden bireyler yaşadıkları deneyimleri paylaşırken; panelin moderatörü Prof. Dr. Zehra Arıkan da Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi verdi.

Panele katılan Başkan Yavaş, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumun bütün kesimlerini de bu işe ortak etmek gerekiyor"

"Bağımlılık, toplumumuzun ve bireylerimizin karşı karşıya olduğu çok büyük bir sorun. Ancak, bu sorunla başa çıkmak için kararlı bir şekilde çalışmak gerekiyor ve toplumun bütün kesimlerini de bu işe ortak etmek gerekiyor. Öncelikle, bağımlılıkla mücadelede önleme ve farkındalık faaliyetlerine büyük önem vermekteyiz. Toplumun her kesimine ulaşabilmek adına seminerler verip, atölye çalışmaları gerçekleştiriyor ve bilgilendirici etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimizin bağımlılıkla mücadelede sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için çeşitli programlar geliştirmekte ve toplumun farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele danışmanlık merkezlerimizde, bağımlı bireylere ve ailelerine psikolojik destek, yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri sunuyoruz. Bu merkezlerimizde gerçekleştirilen tütün bırakma seansları ile sigara bağımlılığıyla mücadelede de önemli adımlar atıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin iş birliği ve desteği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede toplumun aktif katılımı ve desteği olmadan, başarılı sonuçlar elde etmemiz mümkün değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, her platformda bu konuda farkındalık yaratmak ve en azından aileleri bilgilendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Birlikte yapacağımız çalışmalarla bağımlılıkla mücadelede iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum."