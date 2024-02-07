Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı\'nda Huzurevi Açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 60 yaş ve üzerindeki bakıma muhtaç vatandaşlar için Beypazarı'nda 57 oda ve 105 kişi kapasiteli huzurevi açtı.
İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı'nda 60 yaş ve üzeri bakıma muhtaç vatandaşları ağırlamak amacıyla huzurevi açtı. Beypazarı Ayvaşık Mahallesi TOKİ Blokları yanında 6 bin 200 metrekare alanda yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilen 57 oda ve 105 kişi kapasiteli merkez, Beypazarı ve çevre ilçelerinin önemli bir ihtiyacına cevap vererek, daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam olanağı sunacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Engelli ve Yaşlı Huzurevi'ne ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İşte gerçek belediyecilik budur. Beypazarı ve çevre ilçelerdeki hemşehrilerimiz için Engelli ve Yaşlı Huzurevi'ni açtık" ifadesini kulandı. - ANKARA
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