Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu

Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk kupasını Başkente getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefleyen FOMGET'in başarılı futbolcuları 8 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.

06.09.2024 13:05  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk kupasını Başkente getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefleyen FOMGET'in başarılı futbolcuları 8 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 8 Eylül Pazar günü 2024-2025 sezonunun ilk maçında Yenikent Osmanlı Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan ABB FOMGET, hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk kupasını başkente getiren ve yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarını sürdüren başarılı futbolcular zorlu maç öncesi Ankaralı taraftara çağrıda bulundu.

"Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Takıma yeni katılan futbolcularla daha da güçlendiklerini ve yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini dile getiren ABB FOMGET Spor Genel Koordinatörü Doğan Kaya zorlu maça tüm Ankaralıları şu sözlerle davet etti:

"2024-2025 sezonunun hazırlıklarını tamamladık, artık maç haftasına girdik. Takımımız bu hafta pazar günü Yenikent Osmanlı Stadı'nda şampiyonluk yolundaki önemli bir rakibimiz olan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Amacımız lige galibiyetle başlamak ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını Ankara'ya getirmek. Kızlarımız ve teknik ekibimiz bu maça hazırlıklarını devam ettiriyor. Biz de Ankaralılar olarak bu maçta takımımıza destek verip tribünleri doldurarak galibiyeti hediye etmek istiyoruz."

Ligde şampiyonluk yolunda taraftarın desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını belirten ABB FOMGET Spor Kaptanı Selda Akgöz, "Son antrenmanlarımıza çıkacağız ve çok heyecanlıyız, sabırsızlıkla pazar gününü bekliyoruz. Bu önemli ilk maçta bizi yalnız bırakmasınlar güzel bir şekilde oturup izlesinler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe, ankara, Güncel, Futbol, Yerel, Eylül, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:17:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement