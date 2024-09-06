Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu

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Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk kupasını Başkente getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefleyen FOMGET'in başarılı futbolcuları 8 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 8 Eylül Pazar günü 2024-2025 sezonunun ilk maçında Yenikent Osmanlı Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan ABB FOMGET, hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk kupasını başkente getiren ve yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarını sürdüren başarılı futbolcular zorlu maç öncesi Ankaralı taraftara çağrıda bulundu.

"Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Takıma yeni katılan futbolcularla daha da güçlendiklerini ve yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini dile getiren ABB FOMGET Spor Genel Koordinatörü Doğan Kaya zorlu maça tüm Ankaralıları şu sözlerle davet etti:

"2024-2025 sezonunun hazırlıklarını tamamladık, artık maç haftasına girdik. Takımımız bu hafta pazar günü Yenikent Osmanlı Stadı'nda şampiyonluk yolundaki önemli bir rakibimiz olan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Amacımız lige galibiyetle başlamak ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını Ankara'ya getirmek. Kızlarımız ve teknik ekibimiz bu maça hazırlıklarını devam ettiriyor. Biz de Ankaralılar olarak bu maçta takımımıza destek verip tribünleri doldurarak galibiyeti hediye etmek istiyoruz."

Ligde şampiyonluk yolunda taraftarın desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını belirten ABB FOMGET Spor Kaptanı Selda Akgöz, "Son antrenmanlarımıza çıkacağız ve çok heyecanlıyız, sabırsızlıkla pazar gününü bekliyoruz. Bu önemli ilk maçta bizi yalnız bırakmasınlar güzel bir şekilde oturup izlesinler" diye konuştu. - ANKARA