Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz İngilizce Konuşma Eğitimi Veriyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de, gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz "Pratik İngilizce Konuşma Eğitim Programı" devam ediyor. Eğitim programı kapsamında yapılan ikinci kur seviye tespit sınavını başarı ile geçen 100 öğrenci mayıs ayının sonuna kadar eğitimi tamamlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "öğrenci dostu" uygulamalarıyla eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalarını sürdürüyor. Başkentli gençlerin yabancı dil konuşmayı öğrenmesi amacıyla Büyükşehir ev sahipliğinde düzenlenen ücretsiz "Pratik İngilizce Konuşma Eğitimi" devam ediyor. Program kapsamında ikinci kur seviye tespit sınavının ardından 100 öğrenciye cumartesi ve pazartesi günleri 16.00-18.00 saatleri arasında mayıs ayının sonuna kadar eğitim verilecek.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Genç Akademi Kafe Sıhhiye'deyiz. Pratik İngilizce Konuşma Eğitimi Programı ikinci kur seviye tespit sınavını gerçekleştiriyoruz. Haftada iki gün sürecek olan eğitim sürecinin sonunda İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşma becerilerini kazandırmak için üyelerimize ders programımızı hazırladık. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin ilkesinde öğrenci dostu uygulamalarımıza tüm Aile Yaşam Merkezleri'mizde, Gençlik Merkezleri'mizde ve Genç Akademi'de devam edeceğiz."