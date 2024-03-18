Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın Restorasyonunu Tamamladı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın Restorasyonunu Tamamladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nda askerin ekmek ihtiyacını karşılayan Milli Mücadele kahramanlarından Hallaçlı Mehmet Ağa'nın Gölbaşı'ndaki konağının restorasyon çalışmalarını tamamladı. Başkentin kültürel ve tarihi varlıklarını koruma amacıyla gerçekleştirilen proje, Ankara'nın önemli bir kültürel mirasını koruma altına aldı.

18.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:18
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Başkentin kültürel ve tarihi varlıklarını aslına uygun olarak yenileyerek ayağa kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurtuluş Savaşı'nda bahçesine kurduğu fırınlarla askerin ekmek ihtiyacını karşılayan Milli Mücadele kahramanlarından Hallaçlı Mehmet Ağa'nın Gölbaşı'ndaki konağında yürüttüğü restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Kurtuluş Savaşı'nda askerin ekmek ihtiyacını karşılayan Gölbaşı ilçesindeki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nda aslına uygun ve dokusunu koruyarak gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Tarihi öneme sahip konakta çalışmaların tamamlandığını ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş, "Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimizin ekmek ihtiyacını kurduğu fırınlarla karşılayan, Milli Mücadele'mizin kahramanlarından Hallaçlı Mehmet Ağa'ya ait konağın restorasyon çalışmalarını tamamladık. Çevre düzenlemesi çalışmalarımıza da başladık. Mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KORUMA ALTINDA"

Kültür Bakanlığı tarafından 1994'te tescillenen tarihi yapı hakkında bilgi veren ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş de şunları kaydetti:

"Gölbaşı ilçemizin Halaçlı Mahallesi'nde bulunan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'mızın restorasyon çalışmasını Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlamış bulunuyoruz. Konağın sahibi Mehmet Ağa Milli Mücadele döneminde Atatürk'ü karşılayan atlar arasında yer almıştır ve yine Sakarya Meydan Muharebesi'nde köyde kurmuş olduğu fırınlarda cephedeki askerlerimizin ekmek ihtiyacını karşılamıştır."

Konağın 2020 yılında Andaç Ataç tarafından karşılıksız olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine verildiğini aktaran Ödemiş, şöyle devam etti:

"Sadece bir tek arzusu vardı, o da konağın bir odasını babasından kalan eşyalarla Halaçlı Mehmet Ağa Müzesi'ne dönüştürmek. Konağımızı tarihsel geçmişine uygun olarak kültürel miras olarak saklamayı düşünüyoruz. Konağın 6 bin metrekare bahçesi var, peyzaj çalışmalarını başlatıyoruz. Konak yaklaşık 5 bin 755 metrekare, 4 kat olup toplam kapalı alanı ise 700 metrekare civarında. Özüne sadık kalarak çatıda önemli bir iyileştirme yaptık, kubbeleri yeniledik. Nitelikli sıva çalışmaları konservasyon çalışmaları bilimsel olarak hazırlandı. Bölgenin iklimini dikkate alarak restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik."

Projeyle, Ankara'daki önemli bir kültürel miras koruma altına alındı. Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi yapının Ankaralıların kültürel ve sosyal faaliyetlerine açılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı\'nın Restorasyonunu Tamamladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın Restorasyonunu Tamamladı - Son Dakika

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