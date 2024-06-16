Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Gezileri Devam Ediyor

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentin çevre ilçelerine ücretsiz olarak düzenlediği "Kent Gezileri" devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentin çevre ilçelerine ücretsiz olarak düzenlediği Kent Gezileri devam ediyor. Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının hem kent turizmini canlandırmak hem de yerel esnafın ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği gezi rotasına Gölbaşı ilçesi de eklendi. Vatandaşlar Başkent 153 üzerinden başvuru yaparak ücretsiz olarak gezilere katılabiliyor.

Birçok ilçeye geziler düzenleniyor

Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların hem sosyalleşmesi hem de yaşadığı kenti yakından tanıması için Ankara merkez, Nallıhan, Bala, Kalecik, Kahramankazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Haymana, Evren, Güdül ve Elmadağ ilçelerine ücretsiz olarak düzenlediği gezilerin arasına Gölbaşı ilçesi de eklendi. - ANKARA