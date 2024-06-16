Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Et Bağışlarını Topladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı'nda 5 ilçede kurulan kurban kesim alanlarında bekleyen soğuk zincir araçları ve Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PORTAŞ) Soğuk Hava Deposu'na vatandaşların getirdikleri kurban eti bağışlarını topladı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında Keçiören Ovacık, Yenimahalle Yakacık, Çankaya Mühye, Mamak Ortaköy ile Gölbaşı Oğulbey olmak üzere 5 ilçede kurulan kurban kesim alanlarında bekleyen soğuk zincir araçları, vatandaşların kestirdiği kurbanlıkların etlerini bağış olarak kabul ettiği bildirildi.

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların ayrıca, Hipodrom Caddesi üzerinde Toptancı Hali'nin yanında yer alan PORTAŞ Soğuk Hava Deposu'na da et getirerek yardıma katıldıkları ifade edildi. PORTAŞ Soğuk Hava Deposu bayramın birinci günü saat 23.59'a kadar, ikinci günü ise saat 13: 00'e kadar et bağışlarını sosyal destek alan ailelere dağıtılmak üzere kabul edecek.

"Etler puanlama sistemine göre dağıtılacak"

Etlerin bozulma riskine rağmen belirtilen tarih ve saatler dışında bağış kabul edilmediğini belirten ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, kampanyanın detaylarıyla ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 'Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir' sloganıyla bu Kurban Bayramı'nda da yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefledik. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından kurban et paylarının Kurban Bayramı'nın birinci günü 24.00'e kadar, ikinci günü de öğlen 13.00'e kadar kabulünü yapacağız. Ardından ekiplerimiz, sosyal yardım alan aileleri puanlama sistemine göre en yüksek puandan başlamak üzere etleri göndereceğiz. Bize destek sağlayan hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyor aynı zamanda tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz." - ANKARA