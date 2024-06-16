Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Et Bağışlarını Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Et Bağışlarını Topladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 5 ilçede kurulan kurban kesim alanlarında bekleyen soğuk zincir araçları ve PORTAŞ Soğuk Hava Deposu'na vatandaşların getirdikleri kurban eti bağışlarını topladı.

16.06.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı'nda 5 ilçede kurulan kurban kesim alanlarında bekleyen soğuk zincir araçları ve Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PORTAŞ) Soğuk Hava Deposu'na vatandaşların getirdikleri kurban eti bağışlarını topladı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında Keçiören Ovacık, Yenimahalle Yakacık, Çankaya Mühye, Mamak Ortaköy ile Gölbaşı Oğulbey olmak üzere 5 ilçede kurulan kurban kesim alanlarında bekleyen soğuk zincir araçları, vatandaşların kestirdiği kurbanlıkların etlerini bağış olarak kabul ettiği bildirildi.

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların ayrıca, Hipodrom Caddesi üzerinde Toptancı Hali'nin yanında yer alan PORTAŞ Soğuk Hava Deposu'na da et getirerek yardıma katıldıkları ifade edildi. PORTAŞ Soğuk Hava Deposu bayramın birinci günü saat 23.59'a kadar, ikinci günü ise saat 13: 00'e kadar et bağışlarını sosyal destek alan ailelere dağıtılmak üzere kabul edecek.

"Etler puanlama sistemine göre dağıtılacak"

Etlerin bozulma riskine rağmen belirtilen tarih ve saatler dışında bağış kabul edilmediğini belirten ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, kampanyanın detaylarıyla ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 'Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir' sloganıyla bu Kurban Bayramı'nda da yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefledik. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından kurban et paylarının Kurban Bayramı'nın birinci günü 24.00'e kadar, ikinci günü de öğlen 13.00'e kadar kabulünü yapacağız. Ardından ekiplerimiz, sosyal yardım alan aileleri puanlama sistemine göre en yüksek puandan başlamak üzere etleri göndereceğiz. Bize destek sağlayan hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyor aynı zamanda tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Kurban, Ankara, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Et Bağışlarını Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:29 İsrail’de ateşkes krizi Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi İsrail'de ateşkes krizi! Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
17:41 Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
16:27 Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp
21:55 IShowSpeed’in Türk döneriyle imtihanı ’’Bismillah’’ diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
17:39 Hacer’i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü Vahşi cinayetin arkasından “kıskançlık“ çıktı Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı
17:29 EURO 2024’te silah sesleri Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı
17:21 Dolar için ABD’li bankadan korkutan rapor Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 22:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Et Bağışlarını Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement