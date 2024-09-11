ABB, Öğrenci Servis Desteği Programına Devam Ediyor - Son Dakika
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ABB, Öğrenci Servis Desteği Programına Devam Ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) “Öğrenci Servis Desteği Programı”, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede, ilkokul öğrencilerine servis ücreti, ortaokul ve lise öğrencilerine ise 100 binişlik abonman desteği verilecek.

11.09.2024 12:32  Güncelleme: 14:09
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Öğrenci Servis Desteği Programı", 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede, ilkokul öğrencilerine servis ücreti, ortaokul ve lise öğrencilerine ise 100 binişlik abonman desteği verilecek.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan program kapsamında sosyal destek alan ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklarının ulaşım giderleri karşılanıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ayda ortalama 7 bin öğrencinin yararlandığı projede, bu yıl da ilkokul öğrencilerine servis ücreti, ortaokul ve lise öğrencilerine ise 100 binişlik abonman desteği sağlanacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılıyla dördüncü kez servis desteğinde bulunacaklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, şu bilgileri verdi:

"Bugün, servis desteği kapsamında Servisçiler Odası'yla birlikte çalışmalara başladık. Belediyemizden sosyal yardım alan ailelerimize, SMS ile başvuru sürecinin başladığının bilgisini verdik. Bu yıl, ilkokula giden çocuklarımız için servis desteğimizin dördüncü yılını gerçekleştiriyoruz.  Ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik de EGO'dan abonman desteği sağlıyoruz. Servis desteğiyle ilgili başvurularımız başlamış olup, tüm velilerimizin başvurularını bekliyoruz."

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk ise servis desteği sayesinde Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerindeki servis sayılarında artış yaşandığını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada okullarda 1 araç varsa 5'e, 5 taneyse 10'a çıkmış durumda. Bu bize gözle görülür bir destektir. Son zamanlarda yaşadığımız bu ekonomik sıkıntıda servisçi esnafına bu bir destektir, bir iş desteğidir. Bizler çalışarak alın terimizle bu parayı kazanıyoruz. Başkanımız da bunu fırsat bilerek bize destek olmaktadır. Hem aileler faydalanıyor bundan, çocukları yürümemiş oluyor, karda kışta dışarıda kalmamış oluyor, servisle gidip geliyor. Bizlere de bir ekmek kapısı, bir iş kapısı olmuş oluyor" dedi.

Son başvuru tarihi 20 Eylül 2024

Sosyal destek alan ve ilkokula giden çocuğunu servise yazdıran vatandaşlar, servis desteğinden faydalanmak için 20 Eylül 2024 tarihine kadar servis sözleşmesi, öğrenci kimlik fotokopisi, veli kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi ile 'https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/Home/Merkezler' adresinde yer alan Sosyal Yardım Başvuru Merkezleri'nden birine başvurabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel ABB, Öğrenci Servis Desteği Programına Devam Ediyor - Son Dakika

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