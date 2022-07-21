Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 3 yıl sonra devredilen ANKAPARK'ın geleceğine halk karar verecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkeme kararıyla devralınan ANKAPARK'ın son halini kamuoyuyla paylaştı.

Geçmiş dönemde işletmecinin çalıştıramadığı için kapattığı ve mahkeme tarafından yıllarca devredilmeyen ANKAPARK, 18 Temmuz tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesinin ardından kapılarını ilk kez basına açtı. ANKAPARK'ın son durumunu fotoğraflayan ve görüntüleyen basın mensuplarına bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. ANKAPARK'ın geleceğini düzenleyecekleri anketle Ankara halkına soracaklarını açıklayan Yavaş, "Biz olaya nasıl bakıyoruz, buradan kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne yok şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne yapabiliriz? Bunu Ankara halkına soracağız. Ama içimden geçeni söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kurucusunun bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek burayı bütün Ankaralının Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Buraya harcanan para 801 milyon dolar" diyen Yavaş, "Elimizdeki hurdanın nasıl değerlendirileceğini de sorarak devam edeceğiz. Vatandaşa sormak suretiyle bir karar vereceğiz. Bizim tarzımız şeffaflıktır. Şeffaf olacağız ve hesap vereceğiz. 1 milyon 200 bin metrekarelik, 120 futbol sahası büyüklüğünde bir yer burası. Maliyeti karşılayacak durumumuz yok, hatalı bir yatırım. Belki kiraya verilebilir ama henüz bir kararımız yok. Vatandaş sökün atın derse söküp atarım. Anket yapacağım. Eğitim kurumlarına da açığız, tekliflere de açığız. Mail yoluyla da talep geliyordu, bilim parkı olmasını isteyen de var. Tartışmak lazım bunların hepsini. En doğru kararı Ankara halkı verecek, çünkü para onların" şeklinde konuştu.

"ÇÜRÜTMEK İSTESEYDİK ALMAK İÇİN BU KADAR ISRARCI OLMAZDIK"

2020 yılında fesih ihtarnamesi gönderildiğini, hasar ve delil tespit davası açıldığını, iki kez kaymakamlığa tahliye başvurusu yapıldığını ancak tahliye talebinin reddedildiğini belirten Yavaş, işletmeci hakkında sahte senet sunmaya teşebbüsten savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve 25 Mart tarihinde park işletmecisinin resmen iflas ettiğini ifade etti. Yavaş, yedi kez tedbirin kaldırılması için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Çürütmek isteseydik almak için bu kadar ısrarcı olmazdık" dedi.

ANKAPARK'ın Tarım ve Orman Bakanlığı raporunda Ankara Çayı'nın güzergahında yer alan riskli ve çok yüksek riskli taşkın bölgesi içinde yer aldığını söyleyen Yavaş, Ankara Çayı, Söğütözü Deresi ve Dikmen Deresi'nin buluştuğu noktada ağaçların kesilerek yapıldığını kaydetti. ANKAPARK içinde yapılan teleferik ihale tutarının 92 milyon 746 bin 94 TL, güncel değerinin ise 776 milyon TL olduğunu söyleyen Yavaş, teleferik hattı yapılmadığı halde ödemenin yapıldığını vurguladı.

Yavaş, ANKAPARK'a yapılan harcama ile Başkent'te yapılabilecek yatırımlar da değinerek, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 6 tane yapılırdı. Ankara'nın ihtiyacı olan 35 bin kilometrelik yol yapılabilirdi. 600 milyon dolara ASKİ'nin yıllardır ihmal edilen acil altyapı yatırımlarının tamamı yapılırdı. 15 bin adet sosyal konut yapılabilirdi. 300 adet öğrenci yurdu yapılabilirdi. 2 adet daha metro hattı yapılabilirdi. 5 bin 120 adet daha otobüs alınabilirdi" dedi.

(Evren Doğru - İbrahim Çakmak - İHA)