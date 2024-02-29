Ankara Büyükşehir Belediyesi Polatlı\'nın İçme Suyu Sorununu Çözüyor

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Polatlı'nın 30 yıldır yaşadığı içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla 100 kilometrelik ana isale hattında başlatılan çalışma tüm hızıyla sürüyor. Ana isale hattına Yenikent'ten branşmanla verilen su 27'nci kilometreye ulaştı. Hattın mart ayı içerisinde tamamlanmasıyla güzergah üzerindeki 1,5 milyon vatandaş sağlıklı suya kavuşacak.

ABB ASKİ Genel Müdürlüğü, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Polatlı'ya su taşıyarak 1,5 milyon kişiyi kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacak 100 kilometrelik ana isale hattında sona yaklaştı. Çalışmaların sürdüğü "İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi Projesi" kapsamında bir yandan da Yenikent'ten hatta bağlanan branşman ile su dolumu gerçekleştiriliyor. 30 Ocak 2024 tarihinde başlayan su alma işlemi sonucunda hattın 27 kilometrelik kısmına su ulaştı.

30 yıldır su krizi ile boğuşan Polatlı'da hattın mart ayı içerisinde tamamlanmasıyla güzergah üzerindeki 1,5 milyon vatandaşın musluklarından sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu kesintisiz şekilde akacak.

Polatlı halkının içme suyu çilesine son verecek proje ile ilgili bilgi veren ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, son boru imalatının 8 ekip tarafından yürütüldüğünü belirtti. 30 Ocak 2024 tarihinden itibaren hatta su alma işleminin başladığını kaydeden Başkaya, şunları söyledi:

"2 HAFTAYA KADAR SUYU POLATLI'YA KAVUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"

"Başkanımız Mansur Bey'in Polatlı halkına verdiği müjdeyi yerine getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 2 haftaya kadar inşallah suyu Polatlı'ya kavuşturmuş olacağız. Böylece suyun kalitesini de yükseltmiş olacağız. Başkanımızın da belirtiği gibi Yenikent'ten hatta branşman bağlantısı alarak suyu veriyoruz. İmalatların tamamlanmasıyla tüm suyu Polatlı halkına kavuşturmuş olacağız."

Başkaya, Polatlı sınırlarında bulunan 2 bin 500'lük depo ve terfi istasyonunda imalatın tamamlanmak üzere olduğunu da sözlerine ekledi.

8 EKİP, 8 NOKTADA SON SÜRAT ÇALIŞIYOR

Proje kapsamında an itibarıyla 8 ekip son sürat çalışıyor. Çalışmalar; Sincan Ankara- Ayaş Yolu Fatih Kavşağı'nda ve Yunus Emre Parkı mevkiinde, Etimesgut Eryaman Mahallesi Devrimler Caddesi üzerinde, Sincan Törekent Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu üzerinde, Sincan Yenikent Yolu üzerinde, Sincan Zir Vadisi çıkışında, Temelli Anadolu OSB-Malıköy arasında ve Sincan Malıköy Anadolu OSB mevkii olmak üzere 8 noktada devam ediyor.