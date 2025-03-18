Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlığa El Ver Projesi ile 6 Bin 450 Vatandaşı Destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlığa El Ver Projesi ile 6 Bin 450 Vatandaşı Destekledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlığa El Ver Projesi ile 6 Bin 450 Vatandaşı Destekledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Sağlığa El Ver Projesi' ile vatandaşların eczanelere olan veresiye borçlarını ödedi. Proje kapsamında toplamda 6 bin 450 kişinin 3 milyon 870 bin lira tutarındaki borcu kapatıldı.

18.03.2025 14:02  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Sağlığa El Ver projesi' kapsamında vatandaşların eczanelere olan veresiye borçlarını ödedi.

ABB ve Ankara Eczacılar Odası ile ortak yürütülen 'Sağlığa El Ver projesi' kapsamında vatandaşların eczanelere olan veresiye borçları ödendi. Proje kapsamında bu güne kadar toplamda 6 bin 450 vatandaşın 3 milyon 870 bin lira tutarındaki borcu kapatıldı.

"6 bin 450 vatandaşın 3 milyon 870 bin lira tutarındaki borcu kapatıldı"

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ahmet Çakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'Sağlığa El Ver Projesi' hakkında konuşan Çakan, "Hayatın hemen her alanında etkisini hissettiğimiz zorlu ekonomik şartlar hastaların ilaca erişim süreçlerini de olumsuz yönde etkilemekte. Toplum sağlığını tehdit eden mevcut durumun etkilerini bir nebze olsun azaltabilmek adına Ankara Eczacı Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz 'Sağlığa El Ver Projesi' kapsamında Ankara ilinde faaliyet gösteren, eczanelerimize veresiye borcu bulunan vatandaşlarımızın bu borçları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmakta. 2 bin 540 vatandaşımızın yaklaşık 2 milyon 250 bin lira tutarındaki borcu belediye ekiplerimizle birlikte organize ettiğimiz dağıtım süreçleri sonrasında kapatılmış olacak. Bu projeyle geçmiş senelerdeki sayıları da dikkate alırsak toplamda 6 bin 450 vatandaşımızın yaklaşık 3 milyon 870 bin lira tutarındaki borcu belediyemiz tarafından kapatılmış olacak. Eczanelerde oluşan bu borçlar genel anlamda hastaların reçete ile ilaç temini süreçlerinde ödemek durumunda oldukları katılım fiyatı, fiyat farkı ve muayene ücretlerini kapsamakta. Tabii bizler toplum sağlığını ve sağlık hizmetlerine erişim hakkını savunan bir meslek grubu olarak eczanelerimizde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımız için veresiye defterleri tutuyoruz. ve bu proje sayesinde bu veresiye defterleri de kapatılmış oluyor. Bu sağlık hizmetlerine erişimde kolaylığın aynı zamanda bir yaşam hakkı olduğunu savunan biz eczacılar olarak mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza olan desteklerinden ötürü Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sağlığa El Ver Projesi' ne katılan Eczacı Zafer Cihanoğlu, projenin çok güzel olduğunu ve sosyal belediyeciliğin gereği olduğunu ifade etti. Cihanoğlu, "Artık zaten veresiye borç, bakkallar kalmadığı için eczanelerin üzerine yıkıldı gibi. Çünkü büyük marketlere gittiğinizde böyle bir şey yapma şansınız yok. Ama biz tabii ki halkla iç içe olduğumuz için, sağlık hizmeti verdiğimiz için yani alınan her şey zorunlu tüketim. İlaç zorunlu tüketim. Ateşi çıkmış bir çocuğu, parası olmayan birini çevirme gibi bir şansımız yok yani. O yüzden yardımcı oluyoruz. Özellikle tanıdığımız kişilere yardımcı oluyoruz. Burada var zaten bir iki vatandaşımız var. Onlara gelince söyleyeceğim borcunuz silindi diye. Kendilerine bildireceğiz. Muhakkak ki çok mutlu oldular. Özellikle gerçekten onlar için önemli bir para. Çünkü devamlı ilaç alıyorlar, devamlı ödüyorlar ama tekrar borçlanıyorlar. Bunların çoğu raporlu hastalar, almak zorundalar bu ilacı. Bu ilacı kullanmak zorundalar, o yüzden çok mutlu oldular" şeklinde konuştu.

Uygulanan projeden çok memnun olduğunu belirten Şeker Akçelik, "Ben ilk defa gördüm böyle bir şeyi. Çok şaşırdım. İnşallah devamının gelmesini de isteriz" dedi.

İlaç borcu Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenen depremzede Hatice Kocakaya, "Bu zamana kadar bizden 5 lira dahi almadılar eczacılar. Hatta ilaçlarımı evime kadar getiriyorlar. Allah onlardan razı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, ankara, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlığa El Ver Projesi ile 6 Bin 450 Vatandaşı Destekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkesi bozan İsrail’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Ateşkesi bozan İsrail'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek
DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde
Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
Türkiye’den İsrail’in saldırılarına ilk tepki Türkiye'den İsrail'in saldırılarına ilk tepki
Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu
Sultan Vahdettin’in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada Sultan Vahdettin'in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada
Ahmet Çakar, Galatasaray’ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe’yi şampiyon ilan etti Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti
Arnavutköy’de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu

14:36 Ateşkesi bozan İsrail’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Ateşkesi bozan İsrail'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
11:17 Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak ifade Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak ifade
23:16 Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor
23:03 Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti
22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
21:45 “Bizi kim alabilir“ diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı "Bizi kim alabilir" diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı
21:28 Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
21:10 Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 14:54:46. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlığa El Ver Projesi ile 6 Bin 450 Vatandaşı Destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.