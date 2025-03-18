Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlığa El Ver Projesi ile 6 Bin 450 Vatandaşı Destekledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Sağlığa El Ver projesi' kapsamında vatandaşların eczanelere olan veresiye borçlarını ödedi.

ABB ve Ankara Eczacılar Odası ile ortak yürütülen 'Sağlığa El Ver projesi' kapsamında vatandaşların eczanelere olan veresiye borçları ödendi. Proje kapsamında bu güne kadar toplamda 6 bin 450 vatandaşın 3 milyon 870 bin lira tutarındaki borcu kapatıldı.

"6 bin 450 vatandaşın 3 milyon 870 bin lira tutarındaki borcu kapatıldı"

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ahmet Çakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'Sağlığa El Ver Projesi' hakkında konuşan Çakan, "Hayatın hemen her alanında etkisini hissettiğimiz zorlu ekonomik şartlar hastaların ilaca erişim süreçlerini de olumsuz yönde etkilemekte. Toplum sağlığını tehdit eden mevcut durumun etkilerini bir nebze olsun azaltabilmek adına Ankara Eczacı Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz 'Sağlığa El Ver Projesi' kapsamında Ankara ilinde faaliyet gösteren, eczanelerimize veresiye borcu bulunan vatandaşlarımızın bu borçları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmakta. 2 bin 540 vatandaşımızın yaklaşık 2 milyon 250 bin lira tutarındaki borcu belediye ekiplerimizle birlikte organize ettiğimiz dağıtım süreçleri sonrasında kapatılmış olacak. Bu projeyle geçmiş senelerdeki sayıları da dikkate alırsak toplamda 6 bin 450 vatandaşımızın yaklaşık 3 milyon 870 bin lira tutarındaki borcu belediyemiz tarafından kapatılmış olacak. Eczanelerde oluşan bu borçlar genel anlamda hastaların reçete ile ilaç temini süreçlerinde ödemek durumunda oldukları katılım fiyatı, fiyat farkı ve muayene ücretlerini kapsamakta. Tabii bizler toplum sağlığını ve sağlık hizmetlerine erişim hakkını savunan bir meslek grubu olarak eczanelerimizde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımız için veresiye defterleri tutuyoruz. ve bu proje sayesinde bu veresiye defterleri de kapatılmış oluyor. Bu sağlık hizmetlerine erişimde kolaylığın aynı zamanda bir yaşam hakkı olduğunu savunan biz eczacılar olarak mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza olan desteklerinden ötürü Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sağlığa El Ver Projesi' ne katılan Eczacı Zafer Cihanoğlu, projenin çok güzel olduğunu ve sosyal belediyeciliğin gereği olduğunu ifade etti. Cihanoğlu, "Artık zaten veresiye borç, bakkallar kalmadığı için eczanelerin üzerine yıkıldı gibi. Çünkü büyük marketlere gittiğinizde böyle bir şey yapma şansınız yok. Ama biz tabii ki halkla iç içe olduğumuz için, sağlık hizmeti verdiğimiz için yani alınan her şey zorunlu tüketim. İlaç zorunlu tüketim. Ateşi çıkmış bir çocuğu, parası olmayan birini çevirme gibi bir şansımız yok yani. O yüzden yardımcı oluyoruz. Özellikle tanıdığımız kişilere yardımcı oluyoruz. Burada var zaten bir iki vatandaşımız var. Onlara gelince söyleyeceğim borcunuz silindi diye. Kendilerine bildireceğiz. Muhakkak ki çok mutlu oldular. Özellikle gerçekten onlar için önemli bir para. Çünkü devamlı ilaç alıyorlar, devamlı ödüyorlar ama tekrar borçlanıyorlar. Bunların çoğu raporlu hastalar, almak zorundalar bu ilacı. Bu ilacı kullanmak zorundalar, o yüzden çok mutlu oldular" şeklinde konuştu.

Uygulanan projeden çok memnun olduğunu belirten Şeker Akçelik, "Ben ilk defa gördüm böyle bir şeyi. Çok şaşırdım. İnşallah devamının gelmesini de isteriz" dedi.

İlaç borcu Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenen depremzede Hatice Kocakaya, "Bu zamana kadar bizden 5 lira dahi almadılar eczacılar. Hatta ilaçlarımı evime kadar getiriyorlar. Allah onlardan razı olsun" dedi. - ANKARA