Ankara Büyükşehir Belediyesi \'Yeşil Şehir Eylem Planı\' hazırladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle iklim değişikliği kaynaklı problemler ve çevresel zorluklarla mücadele edilebilmesi, düşük karbon emisyonlu bir kent oluşturulabilmesi amacıyla 'Yeşil Şehir Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı, Türkçe ve İngilizce olarak ABB'nin internet sitesinde paylaşılmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle, iklim değişikliği kaynaklı problemler ve çevresel zoluklarla mücadele edilebilmesi, düşük karbon emisyonlu bir kent oluşturulabilmesi amacıyla 'Yeşil Şehir Eylem Planı' hazırlandı. Plan, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden de kamuoyuyla paylaşılmaya başladı.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK YAYINLANIYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sekiz ana bölümden oluşan planın ön sözünde, çalışma kapsamında iklim değişikliği etkilerine karşı sadece bugün için değil, geleceği de düşünerek harekete geçildiğini açıkladı. Başkan Yavaş, 'Yeşil Şehir Eylem Planı'nın önsözünde, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelecek nesillere bırakmayı hayal ettiğimiz Ankara, 'Doğal kaynakların dengeli kullanımına ve sürdürülebilir gelişmeye öncelik veren, çevre ve iklime duyarlı, kapsayıcı, adil, yenilikçi, erişilebilir, yaşam kalitesi yüksek, yeşil başkent Ankara'dır."

Eylem planına Türkçe ve İngilizce olarak Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden "https://www.ankara.bel.tr/ankara-yesil-sehir-eylem-plani" bağlantısı üzerinden erişilebilecek.