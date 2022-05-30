Ankara Büyükşehir'den Başkentli Miniklere Yaz Şenliği - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir'den Başkentli Miniklere Yaz Şenliği

30.05.2022 13:09
Ankara Büyükşehir'den Başkentli Miniklere Yaz Şenliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaz boyunca düzenleyeceği ‘Yaza Merhaba’ şenliklerine Batıpark Çocuk Kulübü ile başladı. Başkentli minikler, aileleriyle spordan dramaya, atölyelerden konserlere kadar birçok etkinliğe katılarak hünerlerini sergiledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaz boyunca düzenleyeceği 'Yaza Merhaba' şenliklerine Batıpark Çocuk Kulübü ile başladı. Başkentli minikler, aileleriyle spordan dramaya, atölyelerden konserlere kadar birçok etkinliğe katılarak hünerlerini sergiledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli miniklerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine destek olmak amacıyla sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bu kapsamda 5-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Batıpark Çocuk Kulübü'nde 'Yaza Merhaba' şenliklerinin ilkini düzenledi.

Mehter Takımı ve Ankara Seğmenleri'nin gösterileri ve Ankara Kent Orkestrası'nın konseriyle renkli görüntülere ev sahipliği yapan Batıpark Çocuk Kulübü'nde; Modern Dans Grupları, Dünya Çocukları Drama Ekibi, İşaret Dili ve Karate Kata Grubu, Ront Grupları ve Batıpark Çocuk Korosu da sahne aldı.

Zumba ile hünerlerini sergileyen minikler eş zamanlı olarak ebru, makrome bileklik ve anahtarlık yapımı, yüz boyama ve eva baskı atölyelerine de katılarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Havanın ısınmasıyla Ankara'nın her semtinde yaz şenlikleri düzenleyeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, "Batıpark Çocuk Kulübümüzde 'Yaza Merhaba Şenliği'mizi başlattık. Bundan sonra Ankara'nın her semtinde bu tür etkinliklerimiz devam edecek, çocuklarımızı ve ailelerimizi bu faaliyetlerimize bekliyoruz" dedi.

Batıpark Çocuk Kulübü'nde düzenlenen şenliğe çocuklarının sosyalleşmesi amacıyla katıldıklarını belirten veliler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Gül Durmuş: "Batıpark Çocuk Kulübü'nde düzenlenen etkinlikte çok eğlendim, bu tarz etkinlikler çocuklar için de oldukça faydalı."

-Büşra Gözağaç: "Pandemi dönemi sonrası düzenlenen etkinlik gerçekten çok güzel olmuş."

-Hatice Eminoğlu: "Çocuğumla beraber geldim ve çok eğleniyor, güzel vakit geçiriyoruz."

-Sibel Akkan: "Çocuklarımız ve bizler çok eğlendik, güzel vakit geçirdik."

-Canan Şencan: "Burada farklı etkinlikler oldu ve çocuklarımız hepsinde çok eğlendi ve tabii ki biz büyükler de çok eğlendik."

Ankara Büyükşehir'den Başkentli Miniklere Yaz Şenliği
Ankara Büyükşehir'den Başkentli Miniklere Yaz Şenliği
Ankara Büyükşehir'den Başkentli Miniklere Yaz Şenliği
Ankara Büyükşehir'den Başkentli Miniklere Yaz Şenliği

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Kaynak: ANKA

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