Ankara Büyükşehir'den Öğrencilere 'Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi, Başkentli öğrenciler için 'Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi' başlattı. Yaz boyu devam edecek olan eğitimden çocuklarının faydalanmasını isteyen veliler, İvedik Cad. No: 93/1 Yenimahalle adresinde hizmet veren Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'ne başvurabilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi Demetevler Şubesi'nde orta ve lise öğrenimi gören öğrencilere yönelik 'Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi' başlattı.

EĞİTİMLER UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE DÜZENLENDİ

Başkentli öğrencilerin hem yaz tatilini verimli değerlendirebilmesi hem de bireysel gelişimine destek olmak amacıyla düzenlenen ilk 'Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi'ne 6-7-8. sınıflar ile 9-10-11-12. sınıflar katıldı.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimde öğrencilere denge oyunu, mangala ve dama gibi oyunlar da oynatıldı.

"TOPLUMA FAYDALI BİREYLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

ABB Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Sosyolog ve Eğitmeni Hüseyin Çelik, öğrencilerin hem günlük yaşamlarına hem de eğitim sürecine katkı sağlayacak eğitimler ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizin hem yaz tatilini verimli değerlendirebilmesi hem de bireysel gelişimlerine destek olmak için 'Dikkat Toplama ve Odaklanma Eğitimi' düzenlemeye başladık. Topluma faydalı bireyler yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Bu eğitimlerin bireysel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden öğrenciler ise düşüncelerini şu sözlerle özetlediler:

-Toprak Eren: "Dikkat Toplama ve Odaklanma Eğitimi benim için çok faydalı geçiyor, eğitimde zeka oyunları ve hafıza geliştirici oyunlar da oynuyoruz."

- Hamza Aslan: "Eğitimler benim için çok faydalı geçiyor, burada arkadaşlarımla satranç ve dama gibi oyunlar oynuyoruz."

-Deniz Akpınar: "Dikkat geliştirici, sınavlara rahat girme ve kelimeleri ters çevirme gibi eğitimler alıyoruz. dersler çok eğlenceli ve faydalı geçiyor."

-İkra Kaya: "Okuduklarımızı daha iyi anlama ve dikkat geliştirme eğitimi alıyoruz, hocamız bize oyunlar oynatıyor."

Yaz boyu devam edecek olan eğitimlere çocuklarını götürmek isteyen aileler, İvedik Cad. No: 93/1 Yenimahalle adresinde hizmet veren Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'ne başvurabilecek. Eğitim ile ilgili ayrıca "(0312) 507 34 63-73" numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.